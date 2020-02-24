نتائج سوريا 24 فبراير: الهجوم الإسرائيلي على جنوب دمشق ، تحرير خمس مستوطنات في إدلب من قبل الجيش السوري.

سوريا ، 24 فبراير. شن سلاح الجو الإسرائيلي عدة غارات جوية في جنوب دمشق في سوريا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعلن عن مشاورات قادمة بين روسيا وتركيا بشأن إدلب

قصف جوي إسرائيلي جنوب دمشق

شنت إسرائيل عدة غارات جوية على جنوب دمشق في سوريا ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام السورية. عملت أنظمة الدفاع الجوي فوق مطار دمشق الدولي ، وسمع صوت انفجارات.

وقامت القوات الجوية الإسرائيلية بعمليات الإطلاق من المجال الجوي اللبناني ومرتفعات الجولان المحتلة مثل آخر مرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه هاجم وحدات فلسطينية في سوريا.

عاد أكثر من 800 لاجئ إلى سوريا من الخارج خلال 24 ساعة

أكثر من 800 لاجئ عادوا إلى سوريا من الخارج خلال اليوم الماضي ، جاء ذلك في النشرة الإخبارية لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة والسيطرة على حركة اللاجئين.

وقال البيان "خلال اليوم الماضي ، عاد 805 لاجئ إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية".

وفقًا لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة ، وصل 258 شخصًا من لبنان عبر اليومين الماضيين عبر نقطتي التفتيش جديدة يابوس و تلكلخ، بما في ذلك 78 امرأة و 132 طفلاً. عاد 547 شخصًا من الأردن عبر نقطة تفتيش نصيب إلى سوريا ، منهم 164 امرأة ، 279 طفلاً. عاد ما يقرب من 1.5 ألف شخص إلى أماكن الإقامة الدائمة في سوريا.

خلال اليوم الماضي ، قام مهندسون من الجيش السوري بتطهير 2.7 هكتار من الأراضي في دوما (محافظة دمشق) وجاسم والحارة (محافظة داريا).

الجيش السوري يحرر خمس قرى في جنوب إدلب

واصل مقاتلو الفرقة الخاصة الخامسة والعشرين (القوات الخاصة السابقة لقوة النمر) التابعة للجيش العربي السوري هجومهم في 24 فبراير كجزء من عملية الفجر في إدلب.

هذه المرة اندلعت المعارك في جنوب المحافظة. ونتيجة للهجوم ، تم تحرير قرى الشيخ داميس وكفر سجنا وراقية سجنا والشيخ مصطفى والناكر. ويقع جميعهم غرب قرية الحيش.

نذكر أن الوضع في إدلب السوري قد تصاعد بعد العديد من الهجمات الاستفزازية من قبل مسلحين هيئة تحرير الشام وجبهة الوطنية التحرير وغيرها من التشكيلات المتحالفة على مواقع الجيش العربي السوري.

بسبب العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل المسلحين ، اضطر الجيش العربي السوري إلى استئناف عملية الفجر في إدلب في 16 يناير. شنت وحدات الجيش العربي السوري هجومًا على جبهتين في وقت واحد - في جنوب محافظة إدلب وفي الضواحي الغربية في حلب.

نجاح تقدم الجيش العربي السوري في إدلب يضرب طموحات أردوغان برغبته في المشاركة في مناقشة مصير سوريا ، وكذلك أن يكون له بعض التأثير في الشرق الأوسط. لهذا السبب تحاول تركيا بكل الوسائل الحفاظ على وجود الجماعات التي تسيطر عليها في الجمهورية العربية السورية.

أعلن لافروف عن المشاورات المقبلة للاتحاد الروسي وتركيا بشأن إدلب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا وتركيا ستجريان سلسلة جديدة من المشاورات حول الوضع في محافظة إدلب السورية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "يتم الآن إعداد سلسلة المشاورات التالية ، والتي نأمل أن تتمكن من دفعنا إلى اتفاق حول كيفية التأكد من أن هذه المنطقة هي بالفعل منطقة خالية من التصعيد وأن لا يتواجد هناك إرهابيون".

أكد وزير الخارجية الروسي أن الجيش الروسي والتركي يدرك أن القتال في منطقة التصعيد يشن ضد الإرهابيين. بالإضافة إلى ذلك ، علق لافروف على بيان الولايات المتحدة حول إمكانية إقامة حوار مع مقاتلي منظمة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) بالقرب من إدلب.