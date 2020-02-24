Хоккеисты НХЛ Бучневич и Шестеркин попали в аварию в США

Нью-Йорк, 24 февраля. Российские хоккеисты Игорь Шестеркин и Павел Бучневич, выступающие за американский клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», попали в ДТП в Нью-Йорке. Об этом сообщил президент клуба Джон Дэвидсон.

По его словам, вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич получили травмы в результате автомобильной аварии, которая произошла в Нью-Йорке. Медики диагностировали у Шестеркина перелом ребра без смещения. Дэвидсон отметил, что в ближайшее время Шестеркин пройдет повторное обследование. Бучневич получил легкое сотрясение мозга.

Стоит отметить, что в январе 2020 Шестеркин дебютировал в НХЛ в основном составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Он провел 10 матчей и пропустил 22 шайбы. На счету Бучневича 61 матч и 37 очков.