"В Совфеде назвали политическим банкротством призыв ввести новые санкции против России"

Санкций Соединенных Штатов в России уже никто не боится, страна привыкла к ним. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Ввести очередные санкции

Группа, состоящая из трех влиятельных сенаторов-демократов, призвала администрацию Белого дома ввести новые санкции против Российской Федерации за якобы вмешательство в американские выборы 2020 года. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Демократы направили письмо с призывом главе Государственного департамента Майку Помпео и главе министерства финансов Стивену Мнучину.

«Мы призывам вас немедленно сделать выводы из сообщений разведслужб и разработать санкции против тех, кто несет ответственность за продолжающееся вмешательство в выборы», — отмечается в письме.

Кроме того, в нем говорится, что американские ограничительные меры должны вводиться как против самих «нарушителей», так и против тех, кто финансирует их деятельность. Сенаторы-демократы уверены, что следует ввести санкции и против руководства Российской Федерации, если именно Москва стоит за предполагаемыми попытками повлиять на американские выборы 2020 года.

Ранее конгрессменам США на специальном брифинге было доложено о попытках России якобы повлиять на исход американских выборов, поддержав действующего президента США Дональда Трампа и ведущего борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии сенатора Берни Сандерса. Однако позднее появилась информация, согласно которой конгрессмены, вероятно, неверно истолковали данные: в действительности им сообщили лишь о том, что Москва предпочитает в дальнейшем иметь дело с Дональдом Трампом, а не с другим президентом. При этом реальных попыток оказать ему помощь не предпринималось.

«Пугалка»

Как отметил сенатор Олег Морозов, Россия так привыкла к санкциям, что, когда появляется подобная новость, она уже больше не новость.

«Это даже трудно комментировать, потому что мы даже не помним, какие эти санкции могут быть по счету, насколько они будут глубокие, кого они коснутся. Пока толком мы не знаем. Да и коснутся ли вообще, это еще большой вопрос. Это такая пугалка — как что, так сразу санкции. Самое смешное, что уже никто их не боится, потому что мы уже настолько привыкли, что это уже никого не пугает: ни Европу, ни Россию, ни другие страны. Если объявят о новых санкциях, ну и пусть. Не объявят, хорошо, будем жить без санкций», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, российская экономика привыкла к экономическому давлению.

«Мы настолько уже привыкли к санкциям, поэтому знаем, что и как с ними делать. Мы научились извлекать плюсы из ограничительных мер, например, в сфере сельского хозяйства. Санкции, если иметь в виду попытку как-то повлиять нашу политическую систему, — это пример поразительного политического банкротства», — заключил Олег Морозов.

Ранее глава департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских подчеркнул, что Москва готова предоставить доказательства невмешательства в электоральные процессы в США, но Вашингтон отказывается от диалога.