Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасиловании, ему грозит 25 лет тюрьмы

Нью-Йорк, 24 февраля. Суд присяжных в Нью-Йорке признал кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании.

В ходе заседания присяжные подтвердили, что во время работы над реалити-шоу «Проект Подиум» Вайнштейн принуждал свою ассистентку заниматься с ним оральным сексом, а также изнасиловал стилистку Джессику Манн. Как уточняет The New York Times, вина Вайнштейна в сексуальном насилии была доказана по двум пунктам обвинения из пяти. Кинопродюсеру грозит до 25 лет тюрьмы. Сам он отрицает свою вину.

Напомним, с обвинениями в адрес Вайнштейна публично выступили актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и еще более 80 женщин. Впервые информация о том, что кинопродюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, появилась в октябре 2017 года. Об этом написала NYT. Источник газеты утверждал, что своим жертвам кинопродюсер обещал карьерный рост.

В результате скандала Вайнштейн был уволен из собственной компании, его исключили из «оскаровской» академии и Британской академии BAFTA. Адвокат Вайнштейна называл обвинения в адрес Вайнштейна невероятными и абсурдными, а также заявлял, что одна из женщин, обвинивших его в изнасиловании, состояла с ним в сексуальных отношениях на протяжении 10 лет. Весной 2019 года стало известно, что кинопродюсер предлагал пострадавшим женщинам, кредиторам, бывшим управленцам его компании и ассистентам почти 44 миллиона долларов компенсации.