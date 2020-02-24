Санкт-Петербург, 24 февраля. «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные СМИ, придерживающиеся пророссийской политики и освещающие происходящее в РФ с точки зрения патриотических ценностей»; «Роль интернет-монополистов Google, YouTube, Facebook как мировых цензоров». Это темы очередной пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей, которая состоялась в понедельник, 24 февраля.

Гостями круглого стола в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» на тему «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ» стали депутат Госдумы Евгений Марченко, депутат Госдумы Сергей Боярский (по Скайпу), гендиректор ФАН Евгений Зубарев, писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, историк и видеоблогер Клим Жуков, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Модератором дискуссии выступил глава комиссии по СМИ ОП РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Участники дискуссии напомнили, что на Западе не церемонятся с российскими СМИ — под ударом ФАН, Sputnik, RT, «Звезда» и многие другие ресурсы. Интернет-монополисты Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, не стесняясь, намеренно блокируют распространение на своих площадках информации российских СМИ. Эту же политику интернет-монополисты проводят и в отношении западных СМИ, которые «осмеливаются» открыто проявлять симпатии к России.

Попавшие под удар российские СМИ могут многое рассказать о дискриминации, преследовании своих сотрудников и организаций в целом со стороны государственных структур западных стран. Политическая цензура напрямую поддерживается властями стран Запада, при этом западные спецслужбы буквально атакуют редакции российских СМИ, отдельных сотрудников и даже представителей российских властей. О том, что такая политика ведется практически в открытую, в конце декабря сообщило издание The Washington Post со ссылкой на данные U.S. Cybercom (Кибернетическое командование США).

Ранее американское Киберкомандование отрапортовало о блокировке ФАН и дочернего проекта ФАН — USA Really. В 2018 году Facebook заблокировал аккаунт ФАН, а в 2017-м сервис Google.News заблокировал ФАН и удалил весь архив новостей.

Все попытки патриотических изданий решить вопрос в правовом поле наталкиваются на саботаж судебных властей США. Так Калифорнийский суд отказался удовлетворять иск ФАН к Facebook, цинично заявив, что действия социальной сети якобы не нарушают Первую поправку к Конституции США, прямо запрещающую цензуру.

Другие российские СМИ могут рассказать об отказах в аккредитации, о запрете вещания, об угрозах уголовного преследования сотрудникам за сам факт работы в российском СМИ. Участники круглого стола поделились своим видением того, как патриотическим российским СМИ и российскому государству бороться с информационными атаками Запада.

ФАН под ударом

В начале мероприятия Евгений Зубарев поделился историей многолетнего противостояния ФАН с западными интернет-монополистами. Зубарев рассказал, что во время слушаний в Конгрессе США владелец соцсети Facebook Марк Цукерберг прямо признал, что велел заблокировать ФАН по политическим соображениям.

«Теперь мы судимся с Facebook по месту его юрисдикции — в Калифорнии, — рассказал гендиректор ФАН. — Напомню также, что наше издание стало мишенью для атаки группировки Пентагона, которая занимается кибертерроризмом. Они признались, что была истерика в американских СМИ, дескать «русским закрыли дорогу в Интернет», поскольку мы якобы вмешивались в их выборы. Это был натуральный акт цензуры против нашего издания. Мы наблюдаем атаки в отношении ФАН со всех сторон. У нас это вызывает беспокойство и возмущение. Нам это мешает в работе, но это не значит, что мы испугались. Мы делаем, что считаем нужным».

Такая ситуация не только в отношении ФАН, но и других российских и зарубежных изданий, отмечает Зубарев.

«Вопрос: как долго наше государство будет терпеть такое отношение? Мы хотим в очередной раз обратить внимание всех СМИ, политиков, госструктур на эту недопустимую ситуацию», — отметил гендиректор ФАН.

Щелкнут рубильником, и все

Один из самых популярных российских блогеров в YouTube, Дмитрий «Гоблин» Пучков посетовал, что в России нет своих конкурентоспособных интернет-ресурсов, которые могли бы перетянуть к себе миллионы пользователей американских соцсетей и хостингов.

«Почему мой аккаунт в Facebook и канал в YouTube должен кто-то защищать? Это же американский ресурс, — резонно отмечает Пучков. — Вопрос не в том, что США плохие, а в том, что в России никто не шевелится и не пытается ничего строить, что могло бы конкурировать с тем же YouTube».

По мнению Пучкова, незавидная судьба RuTube — тому печальный пример.

«А раз родная страна не удосужилась построить что-то подобное YouTube, надо озаботиться нашей информационной безопасностью. А то они там щелкнут рубильником, и все!» — предупреждает Пучков.

По словам Александра Малькевича, опасность еще и в том, что все программное обеспечение у нас тоже заокеанское.

«Вот поэтому у нас должно быть все свое, тогда мы сами будем всех «банить», — подчеркнул Пучков.

Ужесточение наказания для иноагентов

О необходимости ужесточения наказания для тех, кто ведет в России политическую деятельность на деньги Запада, заявил в ходе дискуссии депутат ГД Евгений Марченко, который является членом комитета по государственному строительству и законодательству.

«Да, мы приняли серьезные меры в отношении СМИ-иноагентов, но за нарушение законодательства в этой области пока предусмотрена только административная ответственность. Считаю, этого не достаточно, — отметил он. — В ответ на действия Запада нам пора принимать законопроекты, направленные на недопуск иноагентов в наше информационное поле. Кроме того, меня, как законодателя, волнует вмешательство Запада в нашу политическую деятельность. Они постоянно говорят, что мы вмешиваемся, а на самом деле все ровно наоборот».

По словам парламентария, к российским СМИ, а также к партиям, получающим деньги из-за рубежа, отношение должно быть жестче, вплоть до уголовной ответственности. О том, какие партии, структуры и отдельные личности могут стать фигурантами уголовных дел в случае принятия такого закона, читайте в ближайшее время в интервью Евгения Марченко для ФАН.

«Мы должны защищать свое политическое и информационное поле от влияния США и западных стран», — подчеркивает политик.

Двойные стандарты

Александр Малькевич и подключившийся по Скайпу депутат Сергей Боярский говорили о политике двойных стандартов в отношении иноагентов, вещающих на Россию, и российских СМИ, работающих на Западе.

«У нас сформирован реестр СМИ–иноагентов, который положили в папочку и забыли, а на Западе нашим СМИ буквально не дают работать», — отметил Малькевич, давая слово Боярскому.

Депутат напомнил о политике травли и преследований, которым подвергаются на Западе Sputnik, RT, «Звезда» и многие другие российские ресурсы. Нестерпимая ситуация сложилась, например, в Эстонии, напомнил он.

«Универсального механизма борьбы со всем этим нет, — отмечает депутат. — Мы должны вырабатывать новые механизмы, принимать нестандартные решения, жестче реагировать на распространение фейков и недостоверных сведений, заботясь о своей национальной безопасности».

Одними запретами тут дело не решишь, отмечает Дмитрий Пучков.

«Система доставки информации сегодня изменилась, — напомнил Пучков. — В Интернете нельзя ничего закрыть, запреты ничего не дают. Например, сегодня «Радио Свобода» функционирует на деньги спецслужб США и Госдепа, и это не скрывается. А создано оно было для борьбы с советской властью, так что правильно, что его тогда душили. Но сейчас это уже невозможно чисто технически. Поэтому я всегда говорю: не можешь победить — возглавь. У нас должны быть свои СМИ, которые обладают такой же мощностью и ресурсами, как западные. А тех, кто нам мешает, надо бить по самому дорогому — по кошельку, ничего нового при капитализме не придумано. Что делают США? — Душат тех, кто им не нравится, экономическими санкции. А мы? Почему мы не вводим санкции, например, против Эстонии, где в открытую травят российские СМИ?»

«Сеть» (запрещена в РФ), «Медуза» и другие

Блогер Вадим Манукян рассказал, как сам неоднократно становился жертвой цензуры в американских соцсетях только за то, что поздравлял подписчиков с праздниками, связанными с подвигами Советской армии во время Великой Отечественной войны.

Отмечая, как необходимо дать читателю возможность разобраться в происходящем, Манукян высоко оценил проект ФАН «Классификатор СМИ». Блогер напомнил, что Запад через подконтрольные СМИ пытается насаждать в России свою повестку, и отметил, как важно держать руку на пульсе в этом вопросе.

В качестве примера Манукян привел скандал вокруг публикации латвийского издания «Медуза» о подоплеке дела запрещенной в РФ террористической организации «Сеть».

«Пока «Медуза» вела политику, угодную Западу, для либералов она была прекрасна, а потом — вдруг «Сеть»: там, оказывается, и вправду есть преступники! И все, либеральное сообщество прокляло «Медузу», Алексей Навальный раскричался, короче, скандал ширится», — указал он.

По мнению блогера, опасность, что Запад, если что-то пойдет не по его сценарию, может отключить России Интернет, абсолютно реальна.

«В любой момент могут вырубить рубильник — и все: Facebook не работает, YouTube не работает. А мы не подготовились. Да, у нас есть «ВКонтакте», но нет площадки для общественных инициатив, у нас негде выступать. Вот мы и общаемся в Facebook. Но мы должны иметь свою площадку, которую могло бы поддерживать государство».

Против России идет информационная война

«Против нас ведется информационная война, — напоминает публицист Клим Жуков. — Наши западные «партнеры» — это не партнеры, а конкуренты, так что все решают деньги. Дикая эта «петрушка» про Прибалтику: против нас там постоянно выступают, а мы утираемся. Сейчас нас все меньше расценивают как партнера, а больше — как добычу. Против нас ведется оголтелая информационная война, и пока в нас видят добычу, победить в этой войне мы не сможем. Мы не делаем ничего в базисе, есть сомнительные, слабые метания. Это как смазывать зеленкой раковую голову. Да, нас хотят сожрать».

Александр Малькевич рассказал, как ведется эта война — антироссийские НКО спокойно живут на деньги фонда Джорджа Сороса, в том числе в Крыму.

«Свобода слова в России запредельная», — с горечью признал глава ФЗНЦ.

Малькевич отметил, что на Западе, в том числе в самих США, такая ситуация была бы невозможна.

В связи с этим Дмитрий Пучков напомнил о рекламе ЦРУ на русском языке в русскоязычном сегменте Facebook.

«Почему члены всех этих подрывных НКО до сих пор не в тюрьме? — недоумевает Пучков. — Вот так называемый режиссер Олег Сенцов нес восемь килограмм тротила, чтобы кого-то убить. Его посадили, общественность взвыла, мол невинного упекли. А вернулся на Украину и сказал — да, вез тротил; да, хотел взорвать. А вот «Сеть» — «портянки» какие-то подписывают в их защиту, но государство это дело, на мой взгляд, освещает недостаточно. Если дело «Сети» вызывает такой общественный резонанс, почему никто ничего не объясняет?!»

Клим Жуков отметил, что в России чуть ли не в свободной продаже есть откровенно нацистские издания, и власть ничего с этим не делает.

В ходе дискуссии обсуждались действия американских кибервойск, которые фактически атакуют Россию и российские ресурсы. Необходимо отработать судебную практику в России для реакции на подобные опасные действия, отмечает Евгений Зубарев.

Зубарев рассказал, как редакцию ФАН пытались сжечь по мотивам ненависти — членам организации, связанной с украинскими радикалами, не нравилось, как издание освещало события на Украине. Однако поджигатели фактически отделались штрафом, посетовал гендиректор ФАН.

По словам Зубарева, информационная война, которую развязал Запад против России, отражается и на журналистах, он напомнил, как на Украине СБУ задерживало, сажало в тюрьму и выдворяло репортеров ФАН.

В конце мероприятия всем желающим дали возможность выстрелить из игрушечного пистолета по мишеням, представляющим интернет-гигантов Google, YouTube, Facebook и Twitter.

После окончания пресс-конференции в кулуарах состоялось обсуждение не только вопросов, обсуждавшихся на круглом столе, но и других актуальных тем. С яркими ответами Дмитрия Пучкова, Клима Жукова, Евгения Марченко мы познакомим читателей ФАН в ближайшее время.