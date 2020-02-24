Материалы CNC стали для Джемаля, Радчекно и Расторгуева географическим ориентиром благодаря Ходорковскому и Коняхину, которые, судя по выбору консультантов, прекрасно знали, что отправляют журналистов на верную смерть. Ведь именно статью этого издания они обсуждают в рабочей переписке. В публикации
от 19 июля, которую им настоятельно рекомендовал Коняхин, упоминается и Ндассима, и Бриа и Бирао.
Доехать к ним из Банги, где изначально находилась группа можно только по дороге в Кага-Бандоро, мимо поворота на Бакуму, где расположена французская уранодобывающая компания Areva и охраняющие ее боевики FPRC. И города Сибю, около которого произошло убийство