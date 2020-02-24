Париж до сих пор преследует неоколониальные интересы в отношении Африканского континента в целом и ЦАР в частности. Мир и развитие Африки – препятствие для Франции и ее корыстных целей в регионе. Россия, напротив, заинтересована в развитии и равноправном сотрудничестве с африканскими государствами, поэтому является конкурентом для метрополии. В попытках выдавить сильного игрока с международной арены и Африки, Елисейский дворец ведет фейковую кампанию против России в целом и ЧВК «Вагнер» в частности.



Ходорковский возвращаться на родину боится. При желании, именно он мог бы пролить свет на инцидент с убийством журналистов в ЦАР, в первые же дни после трагедии. Для этого стоило помочь российским или центральноафриканским следователям, которые до сих пор занимаются этим делом. Однако сделать он этого не мог, поскольку, во-первых, сам причастен к трагедии, во-вторых, поддерживает имидж обиженного Москвой, без вины наказанного человека. Демонизирует страну, ее правительство и лидера в западных таблоидах. Он уже давно пытается раскачать ситуацию в России, финансирует российские оппозиционные структуры и приносит в жертву собственной идее жизни людей.

