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24 февраля 2020
Путь смерти.
От французского урана
к месту убийства
россиян в ЦАР
Как Ходорковский связан с французским правительством и спецслужбами через представителей европейских СМИ, консультировавших ЦУР, как, кто и где организовывал убийство российских журналистов, какие боевики контролировали дорогу, по которой ехали россияне, погибшие в ЦАР — во второй части расследования ФАН.
Поездку Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканскую республику тщательно готовили в Париже. Осужденный за убийство в России Михаил Ходорковский принял активное участие в построении смертельного маршрута для журналистов. Нанятые Ходорковским французские кураторы и управляющие ими спецслужбы руками подконтрольных СМИ в ЦАР и сотрудников «Центра управления расследованиями» (ЦУР) привели группу к месту убийства.

Цель командировки россиян, съемки документального фильма о ЧВК «Вагнер», ЦУР озвучил уже после их гибели. До этого мотив их отправки в ЦАР скрывали. Убийство – это инструмент, с помощью которого Ходорковский планировал провокацию против России, а Франция устранение серьезного конкурента в Африке. Погибших в республике корреспондентов принесли в жертву идее неоколонизации и коммерческих интересов метрополии в ЦАР, а также раскачивания ситуации в РФ.
В первой части расследования Федерального агентства новостей мы вскрыли незаконную деятельность французских организаций, которые обогащаются за счет богатых природными ресурсами центральноафриканских земель, пока саму страну стабильно называют самой бедной в мире. В частности, ФАН доказал, что Париж сотрудничает с центральноафриканскими бандформированиями: французские предприятия в ЦАР охраняют боевики «Экс-Селеки».

Кроме этого, нами было обнаружено, что Елисейский дворец не может не знать о нелегальном вывозе урана из ЦАР. Париж полностью контролирует деятельность прогосударственной компании Areva, занимающейся добычей тяжелого металла в Африке и обслуживающей ядерные реакторы во Франции. Тем интереснее, что к организации поездки российских журналистов в центр Африки Ходорковский привлек именно французов.

Однако это только часть фактов, доказывающих, что Франция и Ходорковский заранее срежиссировали трагедию в ЦАР летом 2018 года.
«Экс-Селеки»
Селека – радикальная исламистская группировка. В 2013 году совершила госпереворот в ЦАР, ее руками Франция свергла экс-президента республики Франсуа Бозизе, в том же году коалиция распалась на мелкие вооруженные формирования, в числе которых FPRC, UPC, MPC, FRC и другие.
СЛИШКОМ МНОГО
СОВПАДЕНИЙ
Ночью с 30 на 31 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое российских граждан: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Это не первый случай гибели иностранных журналистов в ЦАР.

Впервые европейский представитель СМИ был убит в ЦАР задолго до этого, в мае 2014 года. Французская корреспондентка Камиль Лепаж приехала в африканское государство, чтобы осветить проблему эксплуатации алмазных месторождений. Она посетила рудники в Нола и Берберати, где подготовила репортаж, который собиралась передать в СМИ. Однако ей так и не удалось опубликовать добытую информацию.
Камиль Лепаж
Журналистка также планировала посетить населенный пункт Гбамбия, расположенный на юго-западе страны, где в тот момент шли ожесточенные бои между группировками «Экс-Селеки» и «Антибалаки». Местные источники регулярно сообщали о расправах, которые устраивали боевики над мирными жителями. При этом в Гбамбии находится миротворческая база миссии ООН в ЦАР (MINUSCA).

Однако спустя сутки после поездки на рудник, недалеко от столицы префектуры Нана-Мамбер – Буар, Камиль Лепаж убили выстрелом в голову. Это произошло в ходе нападения «Экс-Селеки». «Антибалака» дала бой противнику, бандиты понесли равные потери. Но «Экс-Селека» добилась главной цели: устранила журналистку и похитила ее аппаратуру, после чего скрылись с места инцидента, бросив тела погибших соратников.
«Антибалаки»
Антибалака — вооружённое ополчение, образованное в Центральноафриканской Республике христианами и приверженцами местных традиционных верований после прихода к власти в результате гражданской войны самопровозглашённого президента мусульманина Мишеля Джотодии, лидера группировки Селека.
Убийство французской журналистки называют политическим. Родители, коллеги и адвокат семьи Лепаж утверждают, что это был заказ, поскольку боевики постарались бы взять представителя европейского СМИ в плен живой ради выкупа, а не стали убивать ее на месте. Смерть журналистки можно назвать наглядным примером редкости расправы боевиков над иностранцами.
Примечательно, что нападали именно боевики «Экс-Селеки», альянса мусульманских группировок, подконтрольных Франции. Из него вышло бандформирование FPRC, которое на момент убийства российских журналистов охраняло урановый рудник Бакума, принадлежащий французской компании Areva.

По странному стечению обстоятельств, дорогу, по которой пролегал маршрут Радченко, Джемаля и Расторгуева, тоже занимали боевики FPRC.
БАНДИТЫ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
В КАГА-БАНДОРО
Группа российских журналистов передвигалась по дороге от Банги до Кага-Бандоро, их убили около поворота к французскому урановому руднику Бакума, в 30 километрах от города Сибю.
Источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах ЦАР и FACA подтвердили, что дорога контролировалась боевиками. Документы, указывающие на это, имеются в распоряжении редакции.
Центральноафриканская Республика. Банги. Фото: Владимира Малянова/ТАСС
С 27 июля по 1 августа 2018 года в районе населенных пунктов Банги, Сибю, Декоа, Кага-Бандоро, Бамбари и Бакума проходила перегруппировка бандформирований ЦАР.

23 июля 2018 года в районе, куда через неделю прибыли россияне, прошла встреча части полевых командиров «Экс-Селеки» и группировки FPRC. Например, там были замечены члены MPC.

25 июля 2018 года участок дороги от Сибю до Кага-Бандоро заняли боевики «Антибалаки».

27 июля 2018 года туда же прибыли повстанцы UPC, позже контроль над дорогой перешел боевикам FPRC, которые перегруппировывали там силы вплоть до 1 августа. Значит и в момент нахождения россиян на дороге, с 30 на 31 июля бандформирования передвигалось по этому району.
Данные факты также подтверждает исследование Международного Института Мира и Безопасности IPSI. Осенью 2018 года учреждение представило интерактивную карту, на которой указаны позиции, занятые различными группировками в ЦАР. Согласно документу, боевики «Экс-Селека» и FPRC как минимум с 2015 года контролировали отрезок от Банги до Кага-Бандоро, дорогу от Сибю до французского уранового рудника Бакума, в том числе и Бамбари, рядом с которой находится золотое месторождение Ндассима.

Реальное положение дел сотрудники структур Михаила Ходоркоского попытались исказить, опубликовав карту, на которой главная дорога в Кага-Бандоро, где произошла расправа над журналистами, обозначена зеленым цветом. И только одноименный город – красным.
Ходорковский до сих пор не ответил, зачем он отправил журналистов в самый опасный регион Центральноафриканской республики. Однако ответ вскрывается в рабочем чате ЦУР, имеющейся в распоряжении ФАН.
ЦУР СТРОИЛ МАРШРУТ РОССИЯН
НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
Подконтрольные Франции центральноафриканские СМИ распространяли ложные публикации с указанием географических точек, в которых российских журналистов ожидали боевики. Эти публикации Ходорковский передал главе ЦУР Андрею Коняхину и приказал ознакомить Радченко, Расторгуева и Джемаля с их содержанием. А главное, проследить, чтобы они использовали указанные координаты для разработки маршрута в ЦАР. Все это происходило за неделю до убийства.
Google-перевод отрывка статьи Corbeau News Centralafrique Коняхин скидывает в чат ЦУР 24 июля 2018 года. Материал опубликован 19 июля, называется «ЦАР: Москва берет курс на золото и бриллианты», руководитель проекта подчиненных требует журналистов с ним ознакомиться.
Речь идет о фрагменте, где автор публикации рассказывает о присутствии русских на алмазных рудниках и их «захвате».
Здесь важно отметить, что Lobaye Invest официально работает в ЦАР, имеет на то соответствующее разрешение от правительства республики. В отличие от ряда других эксплуатирующих месторождения ЦАР компаний, в частности французской Areva.

Помимо перечисления месторождений, «захваченных русскими», авторы CNC утверждают, что в ЦАР находятся «подконтрольные» российскому бизнесмену Евгению Пригожину компании. Например, M Invest и ЧВК «Вагнер», которые CNC приписывает бизнесмену. «Вагнер», по их мнению, «отвечает за безопасность президента республики». Но никаких фактических подтверждений журналисты не приводят. Центральноафриканцы утверждают, что Пригожин «эксплуатирует» золотые рудники в Судане и других африканских государствах. Якобы лично он инициировал приход России в Африку.
Следующие упоминание «географических точек» в этой же публикации — Бирао, Бриа и Ндассима. Авторы CNC и ранее «находили» русских в указанных районах, а также писали про их «сотрудничество с боевиками» и «захват» алмазных месторождений.

Однако, здесь стоит уточнить, что на самом деле происходило летом 2018 года в указанных пунктах:
Французская военная операция "Сангарис" в ЦАР. Фото: Laurence Geai/ТАСС
Birao находится на самом севере страны, эта зона считается максимально опасной, там, действительно, есть алмазные рудники и даже нефтяные месторождения. К этой точке ведут две дороги — обе через Ндассиму. Золотой рудник Ндассима находится недалеко от Бамбари, в момент пребывания российских журналистов в ЦАР он контролировался боевиками FPRC.

Bria расположена рядом с Бакумой, дорога к ней ведет тоже через Ндассиму, мимо поворота на которую двигались россияне в ночь с 30 на 31 июля 2018 года. По главной дороге в Кага-Бандоро (от Банги до одноименного города – прим.ред) они проехали уже полпути. Там также есть алмазные рудники, о которых, завлекая, пишет автор CNC
Возвращаясь к переписке, Коняхин написал в ответ на реплику Расторгуева о «географических точках», что не только на это журналисты должны обратить внимание. Он акцентирует внимание на имени Пригожина, которое упоминается в тексте, и просит участников чата повторно ознакомиться с материалом.
По данным ресурса, «Пригожин захватил с помощью двух компаний все важные месторождения алмазов и золота». Центральнофриканское СМИ даже схему нарисовало, только вот подкрепить фактами ее не вышло. Поскольку доказательств у редакции нет, авторы CNC ссылаются на неизвестные источники. Однако руководство ЦУР это не насторожило.
Интересно, почему организацией поездки сотрудники Ходорковского занялись только 24 июля 2018 года, то есть когда журналисты уже были в пути. По словам супруги Александра Расторгуева, Евгении Останиной, о командировке в ЦАР было известно, как минимум, за несколько месяцев до отъезда группы.
«По моим ощущениям, ЦАР в его разговорах возникла уже давно. Мне кажется, с осени (интервью жена Расторгуева дает летом, значит речь об осени 2017 года, – прим. ред.). Я могу ошибаться, но она [Центральноафриканская республика] присутствовала, еще когда он работал на «Радио Свободы» (Александр работал до марта 2018, – прим. ред.). Конкретно [в связи] с этой поездкой слово «Африка» стало звучать месяц, полтора назад», — рассказала Останина.

Но главный вопрос, зачем Ходорковский и ЦУР строили маршрут российских журналистов в Африке на основе публикаций СМИ. Ответ ФАН обнаружил во Франции.
ПАРИЖ И ПРОВОКАЦИЯ
ПРОТИВ РОССИИ
Негативное и даже ревностное отношение Парижа к решению Туадера сотрудничать с Россией ФАН описал еще в первой части расследования, как и нежелание метрополии способствовать урегулированию ситуации в ЦАР. Тогда в Елисейском дворце нашли другой способ защитить свои неоколониальные интересы, сосредоточив все внимание профранцузских и, собственно, французских проправительственных СМИ на поисках «российских наемников». В ЦАР их «нашли» в начале мая 2018 года. На страницах франко-африканской газеты Сorbeau news Centrafrique (CNC), где вышел материал с упоминанием ЧВК и Евгения Пригожина, в тексте мелькали золотые и урановые месторождения.
На самом же деле, 7 мая Россия доставила в ЦАР гуманитарную помощь для жителей страны. И автоколонна двигалась совершенно по другому маршруту: Бирао, Нделе, Кага-Бандоро, Сибю, Банги, Бамбари, Бриа. То есть практически во все регионы республики.
Подобных публикаций на CNC множество, можно даже выделить материалы про «русскую мафию» в отдельную колонку. Очевидно, что заказчик такого рода статей — Париж, который препятствует стабилизации обстановки в ЦАР и не терпит конкуренции на территории бывшей колонии.
КТО ТАКИЕ
СORBEAU NEWS
CENTRAFRIQUE

Газета не скрывает связь с французами. На сайте франко-африканского издания CNC в графе контактов указана почта главного редактора и по совместительству координатора антироссийской кампании в ЦАР Алена Нзило.
Нзило первый центральноафриканский представитель СМИ, который дал комментарий по поводу убийства Расторгуева, Радченко и Джемаля. И не кому-то, а американскому каналу CNN, являющемся рупором Демпартии США.
Однако ФАН уже доказал, что «спокойная» обстановка на дороге в Кага-Бандоро и в районе Сибю летом 2018 года до заключения Хартумских соглашений – это миф. Напомним, что с 27 июля по 1 августа в указанном направлении шла перегруппировка вооруженных формирований, в частности подконтрольных Франции FPRC. Боевики постоянно перемещались по региону и «сокращение присутствия повстанцев» жителям обозначенных населенных пунктов могло только сниться
Еще одним свидетельством несостоятельности СNC служит их зависимость от Франции, которая топорно диктует африканской газете условия и использует ее как площадку для распространения ложной информации. Поэтому в публикации о «российских солдатах, взявшихся за руки с профранцузскими боевиками FPRC и захвативших алмазный рудник» слово в слово перепечатана статья «Почему Владимир Путин продвигает свои пешки в Центральноафриканскую Республику» из французского Le Nouvel Obs (L'Obs).
Автором этой претензионной статьи является французский журналист Шарль Буссэль. Его же нанял Ходорковский в качестве консультаций ЦУР перед поездкой российских журналистов в ЦАР.
СВЯЗЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАНЦИИ
И СМИ С ХОДОРКОВСКИМ

Официально Буссэль давно работает в Agence France Presse (AFP), провозгласившим себя независимым от французского правительства. Но почему-то именно этот материал вышел на сайте L'Obs, 99 процентов акций которого принадлежит компании Le Monde libre. Она же обладает большей частью французской медиа-группы Group Le Monde.

Однако название холдинга Le Monde libre [свободный мир], увы, не соответствует действительности: организация существует за счет субсидий французского правительства. Позиция Елисейского дворца легко прослеживается через политику подконтрольных ему редакций. Например, прогосударственный еженедельник Le Monde, входящий в Group Le Monde, о чем не сложно догадаться из названия, систематически выпускает комментарии и интервью Ходорковского.
Даже перед встречей тогда еще главы правительства РФ Владимира Путина с французским экс-президентом Николя Саркози в приоритете издания было интервью с олигархом. Шум вокруг публикации поддерживало французское радио Radio France internationale (RFI), которое вместе с телеканалом France 24 состоит в государственной национальной телекомпании France Médias Monde и спонсируется французским правительством.

France Médias Monde контролирует и координирует деятельность общественных радио- и телевизионных станций. Организация занимается исключительно международной повесткой. Ее основная цель – позитивное освещение влияния Елисейского дворца в мире, а также популяризация французского языка. И это неудивительно, учитывая, что сто процентов акций компании принадлежит французскому правительству.
Перечисленные выше факты подтверждают, что Франция начала антироссийскую кампанию давно, а в центральноафриканских СМИ за несколько месяцев до приезда россиян в республику. Это в очередной раз указывает на общие мотивы метрополии и Ходорковского, которые одинаково заинтересованы в провокации против Москвы. Позиция Парижа была выгодна и для ЦУР.
ЧЬИМИ РУКАМИ
УБИЛИ ЖУРНАЛИСТОВ

Осужденный бизнесмен не пренебрег воспользоваться услугами дружественной Франции. При подготовке командировки Радченко, Расторгуева и Джемаля, 9 июля 2018 года, подконтрольный ему «Центр управления расследованиями» создал документ в «облаке» Google, в котором перечисляются имена французских журналистов. Каждое сопровождается одним-двумя предложениями. Кто-то поделился контактами, кто-то дал совет. Скорее всего, Ходорковский на тот момент уже связался с метрополией.
Шарль Буессэль
Один из консультантов – тот самый сотрудник «независимого» Agence France Presse (AFP), опубликовавший 4 мая 2018 года на французском прогосударственном сайте L'Obs материал о «продвижении пешек Путина в ЦАР», Шарль Буссэль. Он репортер. Часто посещает Африку, в частности Центральноафриканскую республику. Поэтому списать недостоверность информации на проблемы с факт-чекингом вряд ли представляется возможным. Буссэль прекрасно знал ситуацию в ЦАР и заведомо пошел на подлог.
Упоминается в документе и репортер France24 Эдуард Дропси, который транслировал критику Эмманюэля Макрона в адрес нынешнего президента ЦАР Фостен Арканжа Туадера и российского лидера Владимира Путина, а также их сотрудничества. Помимо France24 он числился в штате Radio France internationale (RFI). Напомним, оба ресурса подконтрольны и спонсируются государственной национальной телекомпанией France Médias Monde.
Дропси, как и Буссэль, попадался на фабрикации данных. Например, 21 октября 2018 он выложил в соцсетях документ, якобы подтверждающий ультиматум, поставленный повстанцами ЦАР правительству республики: будто бы боевики потребовали от властей немедленного вывода российских военных советников из страны.
Эдуард Дропси
В этот же день, аналогичная публикация появилась на сайте центральноафриканского ресурса Centrafrique le Défi (CLD). И только после этого фейковую новость подхватили французские СМИ, со ссылкой. Но не на собственного корреспондента, а на африканских коллег. Впоследствии выяснилось, что документ – подделка. Эта ситуация наглядно демонстрирует, как Париж легализует ложную информацию через местные СМИ.
Энтони Фушар
Примечательно, что во лжи замечен и коллега Дропси, работавший в ЦАР до него — Энтони Фушар. Тоже француз, тоже работает на государственных RFI и France 24. Маршрут фейкоделов цикличен: оба регулярно посещают Африку, ездят друг за другом, меняя ЦАР на Мавританию и обратно. Власти ЦАР называют Дропси наемником и шпионом, двойным агентом, а также корреспондентом мятежников и боевиков.
Centrafrique le Défi (CLD)
Одной из причин черной славы Дропси в Африке стало интервью с лидером мусульманской группировки PK5. Не секрет, что боевики PK5 сотрудничают с вооруженным формированием FPRC, образовавшимся после распада коалиции Селеки в 2013 году. Связь французов с боевиками FPRC тоже не тайна. Как и дружественные отношения метрополии с Ходорковским.

Дальше – больше. На защиту Дропси встал франко-африканский портал Centrafrique le Défi. Тот самый, где опубликованы фейки Дропси и Буссэля. Журналисты CLD утверждают, что француз «просто обидел правительство беседой с боевиками». В том же материале упоминается еще один человек, связанный с «Экс-Селекой», алмазами и французскими спецслужбами – агент DGSE [французский аналог MI6 и ЦРУ] Кристоф Рэнето.
Агент DGSE Кристоф Рэнето
Бизнесмен и создатель собственной ЧВК Рэнето обвиняется в причастности к теракту в ЦАР – нападению на собор Фатима, где погибли 26 человек. В начале февраля 2019 года он был задержан пограничными службами Мадагаскара, на него есть ордер Интерпола, выданный по запросу ЦАР. Однако французские дипломаты не выдали Рэнето центральноафриканским следователям и тот вернулся во Францию.
Агента подозревают и в другой подрывной деятельности на территории республики: его часто видели в компании оппозиционных политиков, а также лидеров самых разных группировок, в том числе и с дружественной охраняющим французскую компанию Areva боевикам FPRC – формированием из района PK5. Это подтверждает не только связь французских корреспондентов с генеральным директоратом внешней безопасности метрополии, но и осведомленность Ходорковского о деятельности нанятых для ЦУР «консультантов».
Бьенвенью Битта
Помимо Дропси (France24, RFI) и Шарля Буссэля (AFP) ЦУР контактировал с Бьенвенью Биттой (AFP). Все трое знакомы. Дропси и Битта поддерживают связь в Facebook и знакомы с сотрудниками уже упоминавшийся онлайн-газеты Corbeau News Centrafrique, которая круглосуточно освещает новости из Центральной Африки и за рубежом. Буссэль, как и Битта, находится в ЦАР от Agency France Presse и подписан в Twitter на СNC.
ПУТЬ СМЕРТИ
Материалы CNC стали для Джемаля, Радчекно и Расторгуева географическим ориентиром благодаря Ходорковскому и Коняхину, которые, судя по выбору консультантов, прекрасно знали, что отправляют журналистов на верную смерть. Ведь именно статью этого издания они обсуждают в рабочей переписке. В публикации от 19 июля, которую им настоятельно рекомендовал Коняхин, упоминается и Ндассима, и Бриа и Бирао.

Доехать к ним из Банги, где изначально находилась группа можно только по дороге в Кага-Бандоро, мимо поворота на Бакуму, где расположена французская уранодобывающая компания Areva и охраняющие ее боевики FPRC. И города Сибю, около которого произошло убийство
Ндассима
Ндассима — это золотой рудник, официально принадлежащей канадско-азиатской компании AXMIN Inc. Правда, автор центральноафриканской газеты почему-то утверждает, что на руднике «возобновили работы русские». Согласно оперативным сводкам, летом 2018 года этот район контролировали боевики «Экс-Селеки». По снимкам со спутника очевидно, что там даже возобновлять нечего.
Бирао находится на самом севере страны, эта зона считается максимально опасной, там, действительно, есть алмазные рудники и даже нефть, о которой писал автор CNC. В 2018-м район также контролировали группировки, организованные после распада коалиции Селека. Однако в публикации онлайн-газеты указано, что боевики контактируют там с россиянами. С какими, учитывая, что в республике, помимо официально представленных Москвой инструкторов, никого из представителей РФ нет – автор умалчивает.
Неизвестно и откуда он черпает данную информацию, вероятно из генерального директората внешней безопасности Франции DGSE или же это больные фантазии сотрудников ЦУР. Добраться до Бирао можно двумя путями — оба проходят мимо Ндассимы, а значит опять же по смертельно опасной летом 2018 года дороге в Кага-Бандоро. Район Бриа находится рядом с рудником Бакума, мимо поворота на который проехала машина с Джемалем, Радченко и Расторгуевым за несколько минут до убийства. Район богат алмазными рудниками, летом 2018 года – кишел повстанцами.
Описанная статья вышла уже после навязанной Ходорковским и ЦУР коммуникации с французскими журналистами, близко знакомыми с сотрудниками CNC. Последние по сути – инструмент для заманивания россиян к месту убийства. Потому что именно из-под пера журналистов CNC появилась на свет фейковая схема «захвата месторождений Россией». Однако фактов нет ни в более ранних, ни в последующих публикациях.

Авторы CNC систематически ссылаются на анонимные источники, либо же слепо копируют публикации с французских государственных ресурсов, как было со статьей «консультанта ЦУР» Шарля Буссэля, опубликованной на L`OBS. Здесь важно напомнить: упоминаемые почти во всех публикациях CNC Кага-Бандоро, Бирао и Бриа летом 2018-го не контролировались правительством ЦАР и были заняты боевиками.
Об этом совершенно точно знают и местный корреспондент AFP Бевенью Битта (в Google документе ЦУР его называют фиксером), и спецкорр-фейкодел Дропси (работал в Бриа), и Бюссель (работал в Бирао).
Расторгуев, Радченко и Джемаль – опытные репортеры. Откровенно плохая организация настораживала журналистов с самого начала. Отсутствие фиксеров, которых, как выяснилось из документов ЦУР было двое, агент французской разведки и местный корреспондент французского СМИ, сотрудничающий с государственными. Навязанный «Мартином», вернее Кристофом Рэнето, водитель, который не говорит на английском языке и плохо изъясняется на французском. Небронированный и предоставленный в последний момент, как впрочем и водитель, транспорт. Отсутствие четкой цели командировки.
ЦАР, место убийства российских журналистов. Фото Федерального агентства новостей
Они понимали: происходит что-то не то. Но не рассчитали собственные силы, полагались на собственный профессионализм, который не раз помогал преодолеть тяготы в горячих точках. Разглашать информацию о планируемой поездке им, скорее всего, запретили под предлогом угрозы со стороны конкурентов. Никто из близких погибших толком не знал и до сих пор не знают ни куда именно они поехали, ни зачем.
ЖЕРТВЫ АНТИРОССИЙСКИХ
АМБИЦИЙ И ЖАДНОСТИ

Все перечисленные выше факты говорят только об одном: смерть трех российских журналистов в ЦАР входила в план Ходорковского и давно сотрудничающих с ним французов. ЦУР скрывал мотив поездки группы в Африку. Цель командировки Ходорковский обозначил уже после убийства – «документальный фильм про российских наемников в ЦАР». Эта удобная версия отметает любые подозрения о причастности олигарха к трагедии.
Однако собранные ФАН данные опровергают придуманную олигархом теорию. И подтверждают, что подготовкой поездки занимались не спонтанно, холодно, рассудительно, тщательно и дотошно. В Париже. Вот только планировали в метрополии не съемки фильма, а путь смерти. И провокацию против России.

Очевидно, что убийство журналистов выгодно всем, кроме России, которая помогает стабилизировать ситуацию в ЦАР, при посредничестве которой в феврале 2019 года были заключены Хартумские соглашения между правительством и повстанцами, которая, согласно резолюции ООН, снабжает страну современным оружием и предоставляет центральноафриканскому правительству инструкторов.
Главными интересантами скандала вокруг российского президента Владимира Путина и Центральноафриканской республики, а также ее нового и неангажированного Парижем лидера Фостен Арканжа Туадера являются Франция, осужденный в Москве по ряду уголовных статей олигарх Ходорковский и подконтрольный ему ЦУР.
Париж до сих пор преследует неоколониальные интересы в отношении Африканского континента в целом и ЦАР в частности. Мир и развитие Африки – препятствие для Франции и ее корыстных целей в регионе. Россия, напротив, заинтересована в развитии и равноправном сотрудничестве с африканскими государствами, поэтому является конкурентом для метрополии. В попытках выдавить сильного игрока с международной арены и Африки, Елисейский дворец ведет фейковую кампанию против России в целом и ЧВК «Вагнер» в частности.

Ходорковский возвращаться на родину боится. При желании, именно он мог бы пролить свет на инцидент с убийством журналистов в ЦАР, в первые же дни после трагедии. Для этого стоило помочь российским или центральноафриканским следователям, которые до сих пор занимаются этим делом. Однако сделать он этого не мог, поскольку, во-первых, сам причастен к трагедии, во-вторых, поддерживает имидж обиженного Москвой, без вины наказанного человека. Демонизирует страну, ее правительство и лидера в западных таблоидах. Он уже давно пытается раскачать ситуацию в России, финансирует российские оппозиционные структуры и приносит в жертву собственной идее жизни людей.
Выясняется, что ЦУР не просто халатно отнесся к организации поездки группы в ЦАР, вышеперечисленные факты доказывают — все неслучайно. И объяснения сотрудников организации, что ошибки и промахи возникли в поездке из-за спешки и необходимости экстренной отправки журналистов в республику неубедительны. Это лишь повод для отвода глаз. Именно французских кураторов и агентов спецслужб Ходорковский привлек к организации поездки. Следовательно, он не мог не знать об их деятельности в ЦАР и о том, куда посылает россиян. Значит их смерть была запланирована. Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль, убитые в ночь на 31 июля 2018 года, в 30 километрах от центральноафриканского города Сибю, жертвы антироссийских амбиций олигарха.
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