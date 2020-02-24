Кедми назвал Зеленского примером «деградации украинской элиты»

Киев, 24 февраля. Израильский политолог Яков Кедми назвал президента Украины Владимира Зеленского примером «деградации украинской элиты».

Украинский народ с 1991 года так и не научился грамотно выбирать лидера. Ни одного адекватного президента на посту президента Кедми не увидел. Об этом он сказал в эфире интернет-канала ITON-TV.

При этом Зеленский — не исключение, сменив Порошенко, он так и не взял под контроль управление страной. А бывший президент Украины Петр Порошенко в глазах эксперта «побил все рекорды по воровству, стяжательству и неадекватности».

«Теперь его сменил Зеленский. Все это говорит о деградации политической элиты Украины», — настаивает Кедми.

По мнению политолога, Зеленского выбрали из-за его популярности. Однако он не в состоянии управлять страной. В политической палитре Украины «остались только неудачники», подчеркнул политолог.

Все украинские политики сотрудничали с руководством страны, у всех «рыльце в пушку». Кедми считает, что на каждого политика можно заводить уголовные дела о коррупции и других махинациях.

Ранее сообщалось, что Центр имени Разумкова зафиксировал падение рейтинга Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Президента поддерживают чуть больше 40% опрошенных, а его партию — 36% украинцев.