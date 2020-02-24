Ходорковский вместе с ЦУР и Парижем хладнокровно спланировали смерть журналистов в ЦАР

Москва, 24 февраля. Российские журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике летом 2018 года, стали жертвами сговора беглого олигарха Михаила Ходорковского и правительства Франции.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, в ходе которого собрало факты о трагической гибели российских журналистов в ЦАР. Материалы свидетельствуют о том, что смерть Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева входила не только в план Ходорковского, но и сотрудничающих с ним французов.

Предприниматель еще в те времена, когда был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС» (1997–2004 годы), украл немалые средства у государства. С тех пор он вкладывает миллионы долларов в оппозиционные медиапроекты, одним из которых является Центр управления расследованиями (ЦУР). Последний отправил группу российских журналистов в Африку, где они погибли спустя три дня после прибытия.

Цель командировки группы в Центральноафриканскую республику ЦУР не раскрывал до момента убийства. Ее озвучил лично Ходорковский, уже после трагедии, причем невероятно удобным для себя образом — «съемка документального фильма про российских наемников в ЦАР». Эта версия позволяла олигарху отмести любые подозрения о его личной и подконтрольных ему структур причастности к произошедшему.

ФАН удалось собрать данные, которые опровергают данную теорию. Подготовкой поездки и, по сути, провокацией против РФ, как выяснилось, тщательно, хладнокровно и рассудительно занимались не где-либо, а в Париже. Немалую роль в этой истории сыграли боевики «Экс-Селеки», которые сотрудничают с Парижем и охраняют французскую уранодобывающую компанию Areva в ЦАР. Именно эта группировка находилась в районе убийства российских журналистов в ночь с 30 на 31 июля 2018 года.

Убийство журналистов выгодно всем, кроме России, которая сыграла ключевую роль в процессе урегулирования ситуации в африканском государстве. В феврале 2019 года при посредничестве Москвы состоялось подписание Хартумских соглашений о примирении между правительством ЦАР и действующими на территории республики 14 вооруженными группировками. РФ продолжает снабжать страну современным оружием в соответствии с резолюцией ООН и предоставляет ЦАР инструкторов.

Франция, Ходорковский и ЦУР, как удалось выяснить ФАН, выступают главными интересантами скандала вокруг президента РФ Владимира Путина, ЦАР, а также ее нового и неангажированного Парижем лидера Фостен-Арканжа Туадера. Париж до сих пор не отказался от неоколониальных интересов в отношении Африки и ЦАР в частности, поэтому ему выгодно поддерживать хаос на континенте. Россия же, напротив, заинтересована в развитии африканских государств и взаимовыгодных отношений с ними. Елисейский дворец всеми силами пытается выдавить конкурента с международной арены – ведет фейковую кампанию против России и, в частности, ЧВК «Вагнер».

Ходорковский при желании мог бы еще в первые дни после трагедии помочь в расследовании и внести ясность в случившееся. Однако он не просто боится возвращаться в Россию, но и старается всеми силами поддерживать имидж «обиженного Москвой», поэтому демонизирует родину в западной прессе. Кроме того, он причастен к гибели журналистов, поэтому и не оказывает содействие следователям РФ и ЦАР, которые до сих пор занимаются этим делом. Олигарх специально привлек к организации поездки россиян в ЦАР французских кураторов и агентов спецслужб. Это указывает на то, что смерть Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева спланировали и сделали это осознано.

Напомним, группа российских журналистов прибыла в ЦАР 28 июля 2018 года. В Африку их отправил «Центр управления расследования», принадлежащий Михаилу Ходорковскому. Россияне оказались брошенными в одной из самых опасных стран мира без защиты. Спустя три дня, 31 июля, их обнаружили убитыми на дороге в 30 километрах от города Сибю.