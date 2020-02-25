Сирия, 25 февраля. Новые жертвы бомбардировок коалиции США найдены в Ракке. Террористы ИГ1* активизировали вылазки в восточных районах Ирака. Курдские боевики провели серию арестов на переправах в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: обвиняется в проведении нескольких вылазок в провинциях Дияла и Багдад в Ираке.

Курдские вооруженные группировки: провели серию арестов гражданских лиц на переправах через Евфрат в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: направили военный конвой к линии разграничения сил с курдскими боевиками на севере Ракки.

Международная коалиция: осуществила патрулирование местности в районе месторождения Румейлан на севере Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне поступали данные о начале спецоперации «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и западной коалиции, направленной якобы на пресечение контрабандного вывоза нефти в районы, подконтрольные правительственным войскам. Новостное агентство Al Nour опубликовало данные о последствиях рейдов союзников. Так, сообщается, что под стражей оказались десятки людей, которые работали на переправах через Евфрат. В частности, массовые задержания прошли вблизи городов Шхиль, Хаваидж и Аль-Джиа. При этом арестованным было предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористами «Исламского государства».

Провинция Ракка

Новые жертвы бомбардировок ВВС международной коалиции США, проводившихся во время битвы за Ракку, были обнаружены в административном центре провинции поблизости от парка Аль-Байда. Интернет-портал Al Nour передает, что из-под обломков одного из разрушенных зданий были извлечены тела четырех человек, в том числе одного ребенка.

Между тем турки перебросили колонну с подкреплениями к линии разграничения сил с курдскими боевиками на северо-западе провинции. Конвой солдат и военная техника прибыли в район деревни Шаркрак. Напомним, накануне члены курдской «милиции» «Асайиш» провели работы по укреплению своих позиций у находящегося неподалеку города Айн-Исса.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что американские военные провели патрулирование местности в окрестностях нефтяного месторождения Румейлан, которое находится в северо-восточной части Хасаки.

Тем временем появились сведения о том, что вооруженные силы Турции перенесли несколько своих военных объектов в окрестностях города Рас аль-Айн, расположенного на сирийско-турецкой границе. О причинах подобных изменений пока ничего неизвестно. Напомним, Рас аль-Айн перешел под контроль армии Турции и ее союзников в октябре прошлого года в ходе операции «Источник мира».

Ирак

Новые вылазки неизвестных, предположительно из числа террористов «Исламского государства», произошли на востоке страны. Согласно информации новостного портала Yaqein News Agency, один из гражданских лиц был убит в центральной части провинции Дияла. Более точные сведения о месте происшествия пока цстанавливаются. Кроме того, еще три сотрудника полиции пострадали в результате нападения боевиков на северо-востоке региона. Напомним, накануне неизвестные также похитили двух человек в населенном пункте Мансурия аль-Джабаль.

Также стало известно о налетах в Багдаде. Так, иракский полицейский был убит в районе Аль-Батул юго-восточнее административного центра провинции, а один из мирных жителей погиб во время нападения у лагеря Ан-Наср. В пригороде Багдада Садр-Сити группа вооруженных людей на мотоциклах застрелила сотрудника министерства образования.

1 Организация запрещена на территории РФ.