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Сирия новости 25 февраля 07.00: SDF провели серию арестов в Дейр-эз-Зоре, новые жертвы бомбардировок США найдены в Ракке

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Курдские боевики

Сирия, 25 февраля. Новые жертвы бомбардировок коалиции США найдены в Ракке. Террористы ИГ1* активизировали вылазки в восточных районах Ирака. Курдские боевики провели серию арестов на переправах в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: обвиняется в проведении нескольких вылазок в провинциях Дияла и Багдад в Ираке.

Курдские вооруженные группировки: провели серию арестов гражданских лиц на переправах через Евфрат в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: направили военный конвой к линии разграничения сил с курдскими боевиками на севере Ракки.

Международная коалиция: осуществила патрулирование местности в районе месторождения Румейлан на севере Хасаки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Накануне поступали данные о начале спецоперации «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и западной коалиции, направленной якобы на пресечение контрабандного вывоза нефти в районы, подконтрольные правительственным войскам. Новостное агентство Al Nour опубликовало данные о последствиях рейдов союзников. Так, сообщается, что под стражей оказались десятки людей, которые работали на переправах через Евфрат. В частности, массовые задержания прошли вблизи городов Шхиль, Хаваидж и Аль-Джиа. При этом арестованным было предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористами «Исламского государства».

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Новые жертвы бомбардировок ВВС международной коалиции США, проводившихся во время битвы за Ракку, были обнаружены в административном центре провинции поблизости от парка Аль-Байда. Интернет-портал Al Nour передает, что из-под обломков одного из разрушенных зданий были извлечены тела четырех человек, в том числе одного ребенка.

Между тем турки перебросили колонну с подкреплениями к линии разграничения сил с курдскими боевиками на северо-западе провинции. Конвой солдат и военная техника прибыли в район деревни Шаркрак. Напомним, накануне члены курдской «милиции» «Асайиш» провели работы по укреплению своих позиций у находящегося неподалеку города Айн-Исса.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что американские военные провели патрулирование местности в окрестностях нефтяного месторождения Румейлан, которое находится в северо-восточной части Хасаки.

Тем временем появились сведения о том, что вооруженные силы Турции перенесли несколько своих военных объектов в окрестностях города Рас аль-Айн, расположенного на сирийско-турецкой границе. О причинах подобных изменений пока ничего неизвестно. Напомним, Рас аль-Айн перешел под контроль армии Турции и ее союзников в октябре прошлого года в ходе операции «Источник мира».  

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Новые вылазки неизвестных, предположительно из числа террористов «Исламского государства», произошли на востоке страны. Согласно информации новостного портала Yaqein News Agency, один из гражданских лиц был убит в центральной части провинции Дияла. Более точные сведения о месте происшествия пока цстанавливаются. Кроме того, еще три сотрудника полиции пострадали в результате нападения боевиков на северо-востоке региона. Напомним, накануне неизвестные также похитили двух человек в населенном пункте Мансурия аль-Джабаль.

Также стало известно о налетах в Багдаде. Так, иракский полицейский был убит в районе Аль-Батул юго-восточнее административного центра провинции, а один из мирных жителей погиб во время нападения у лагеря Ан-Наср. В пригороде Багдада Садр-Сити группа вооруженных людей на мотоциклах застрелила сотрудника министерства образования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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