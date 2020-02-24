«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Киев, 24 февраля. Украинский «Нафтогаз» на 15% снизил цену на голубое топливо для населения. Об этом говорится в сообщении компании в микроблоге Twitter.

«Цена газа для нужд населения в феврале снизилась на 15%», — объявили представители «Нафтогаза».

Примечательно, что в предыдущем месяце цены на газ для украинцев тоже уменьшили на 15%.

«Цена 3,95 гривны за кубометр является самой низкой оптовой ценой «Нафтогаза» для населения с апреля 2016 года», — добавили в компании.

Напомним, что власти Украины обязали «Нафтогаз» продавать топливо по той цене, что сформирована по специальной формуле.

Ціна 3,95 гривень за кубометр є найнижчою оптовою ціною Нафтогазу для населення з квітня 2016 року. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) February 24, 2020

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что стоимость газа в стране выросла бы в три-четыре раза, если бы Киев не заключил транзитный контракт с Москвой на поставку газа в Европу.

В последние годы Украина получала российский газ по реверсу из стран Евросоюза вместо того, чтобы приобретать топливо у РФ напрямую. В конце прошлого года Киев заключил с Москвой контракт на транзит российского газа. Как сообщил гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров. Новый контракт будет действовать пять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.