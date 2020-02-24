Лещенко и Расторгуев посоветовали Maruv уезжать с Украины в Россию

Москва, 24 февраля. Российский артист Лев Лещенко посоветовал украинской певице Анне Корсун, больше известной как Maruv, уезжать с Украины, где ее «гнобят» за поздравление с 23 февраля, и спеть с ним дуэтом.

О том, что он уже не первый год следит за творчеством Maruv, Лещенко рассказал в беседе с Telegram-каналом «Подъем». Артист назвал Корсун совершенно потрясающей певицей. По его мнению, Анна «очень красивая и продуктивно работающая», к тому же «великолепно двигается».

«Это явление в европейской жизни, я считаю: необычная, очень стильная, очень профессиональная», — подчеркнул он.

При этом Лещенко посетовал, что лично не знаком с Maruv, но хотел бы выступить вместе. Певец добавил, что его возмутила травля, которой подвергли Анну за то, что она в своем Facebook поздравила украинцев с Днем защитника Отечества, который в России отмечают 23 февраля. По его мнению, Корсун нужно «бросать эту родину, которая ее гнобит и не воспринимает», и приехать в Москву.

«Мы ей поможем. Будет выступать и радоваться жизни», — заверил Лещенко.

Его точку зрения разделил и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. По его мнению, на Украине уже много лет происходят «дебилизм и идиотизм».

«Ей (Maruv) надо оттуда валить в Россию», — подчеркнул он.

24 февраля Maruv нецензурно ответила комментаторам, раскритиковавшим ее пост с поздравлением с 23 Февраля.

«У меня опять развелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 Февраля. У меня папа служил, дедушка служил в Советской армии, хочу и поздравляю», — написала Корсун.

Напомним, День защитника Отечества на Украине перестали праздновать 23 февраля еще в 2014 году. Пятый президент этой страны Петр Порошенко перенес празднование на 14 октября. Кроме того, на Украине был принят закон о декоммунизации, который предусматривает полный запрет любого использования советской символики.

Помимо Maruv действующее украинское законодательство проигнорировал и депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива. Своим хейтерам он, как и Анна Корсун, объяснил, что его отец и дед служили в советской армии.