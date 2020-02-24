Экс-депутат Рады нашел корни русофобской политики президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «агрессором на Украине» и обвинил ее в «оккупации Крыма и районов вокруг Донецка и Луганска». Ему возразил депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник.

В интервью изданию Sieci польский президент высказал мнение, что Россия «не прекратила агрессивного поведения» в отношении Украины и поддерживает «сепаратистов».

«Россия агрессор на Украине. Она не остановила эту агрессию, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска, — заявил Дуда. — <…> Она показывает силу, даже нарушая воздушное пространство. Следовательно, нельзя сказать, что это страна, заслуживающая доверия и мирно преследующая свои интересы».

Однако поляку возразил экс-депутат украинского парламента Владимир Олейник. В комментарии Федеральному агентству новостей он напомнил, что Анджей Дуда является сторонником русофобии.

«Корни русофобской позиции президента Польши кроются в его прошлом. Его родственники сражались в Армии Крайова против советских солдат, и эта ненависть к России и русским впиталась Дудой с молоком матери. И, как следствие, мы видим, как часто Польша говорит, что Россия якобы является агрессором. Хотя агрессор в этом случае — сама Польша», — заметил Олейник.

Украинский политик подчеркнул, что польские и украинские нападки на Россию звучат в унисон.