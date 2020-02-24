Экс-депутат Рады нашел корни русофобской политики президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «агрессором на Украине» и обвинил ее в «оккупации Крыма и районов вокруг Донецка и Луганска». Ему возразил депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник.
В интервью изданию Sieci польский президент высказал мнение, что Россия «не прекратила агрессивного поведения» в отношении Украины и поддерживает «сепаратистов».
«Россия агрессор на Украине. Она не остановила эту агрессию, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска, — заявил Дуда. — <…> Она показывает силу, даже нарушая воздушное пространство. Следовательно, нельзя сказать, что это страна, заслуживающая доверия и мирно преследующая свои интересы».
Однако поляку возразил экс-депутат украинского парламента Владимир Олейник. В комментарии Федеральному агентству новостей он напомнил, что Анджей Дуда является сторонником русофобии.
«Корни русофобской позиции президента Польши кроются в его прошлом. Его родственники сражались в Армии Крайова против советских солдат, и эта ненависть к России и русским впиталась Дудой с молоком матери. И, как следствие, мы видим, как часто Польша говорит, что Россия якобы является агрессором. Хотя агрессор в этом случае — сама Польша», — заметил Олейник.
Украинский политик подчеркнул, что польские и украинские нападки на Россию звучат в унисон.
«Польше пришлось умерить свою критику в адрес украинских националистов из-за Волынской резни ради дружбы с Украиной против России. Польские политологи говорят, что об этом вспомнят потом, а сейчас первостепенная задача — полностью отвернуть Украину от России.
И, как результат, Дуда сейчас проводит политику втягивания Украины в НАТО, как и Украина, выпрашивает присутствия американских войск на своей территории, размещения военных баз с зенитно-ракетными комплексами Patriot, что противоречит всем международным договоренностям… Поэтому нынешнему выпаду Дуды в адрес Москвы удивляться не стоит. Это предсказуемая риторика. Но я думаю, что она не поддерживается самим польским народом», — заключил Владимир Олейник.