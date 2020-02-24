Стали известны подробности инцидента на карнавале в Германии

Берлин, 24 февраля. Водитель специально направил машину на группу людей на карнавале в городе Фолькмарзен в Германии. Подробности произошедшего инцидента сообщили немецкие СМИ.

Серебристый Mercedes в понедельник на полном ходу врезался в пешеходов. Управлявшего автомобилем мужчину задержали, им оказался гражданин ФРГ.

По его вине пострадали около 30 человек, включая детей. У трети из них диагностировали серьезные травмы. Представители полиции, однако, утверждают, что речь о террористическом акте не идет.

«Мы не считаем происшедшее терактом», — сказали сотрудники правоохранительных органов.

Mindestens 30 Verletzte - Auto rast in Karnevalsumzug https://t.co/YvcDGgnroH — BILD (@BILD) February 24, 2020

Как уточнило управление полиции Западного Гессена, все карнавалы в федеральной земле отменили в целях предосторожности.

Ранее стало известно об инциденте в польском городе Катовице, где 52-летний украинец, проживающий в Силезии, в состоянии алкогольного опьянения разбил восемь автомобилей, стоявших у обочины дороги. Теперь ему грозит до двух лет тюремного заключения, крупный штраф и оплата ремонта всех поврежденных машин.