Мисмари заявил, что турецкие и сирийские наемники продолжают атаковать ливийцев в Триполи

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари обвинил турецкие власти в разжигании конфликта в Триполи. Он рассказал, как переброшенные Анкарой боевики совершают преступления против мирного населения.

Ахмад Мисмари выступил с заявлением о происходящем в столице Ливии терроре. По словам представителя ЛНА, сейчас переброшенные в город члены запрещенных в России террористических группировок продолжают обстреливать жилые кварталы города. Он заявил об имеющейся у армии достоверной информации, что к атакам причастны турецкие наемники и сирийские боевики.

Несмотря на это, военнослужащие ЛНА придерживаются режима прекращения огня, который продолжается в Триполи с 12 февраля. Военные точечно поражают агрессоров, засевших в столице, после того, как глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж начал сотрудничать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Прислужники турецкого главы из числа террористов не ограничиваются обстрелами. На территориях, им подконтрольных, продолжаются бесчинства и преступления против мирного населения. Иностранцы, перед которыми открыл дверь Саррадж, находятся в Ливии незаконно и действуют как преступники. Грабежи, похищения и убийства продолжаются. Их и без того высокое количество возросло с прибытием турецких наемников», — сообщил Ахмад Мисмари.

По мимо этого Анкара подвергает своими действиями опасности не только Ливию, но и соседние страны, заявил представитель ЛНА. По словам Мисмари, руководство нелегитимного Правительства национального согласия оправдывает действия террористов, потому что оно зависит от Турции и выполняет все поручения Эрдогана.

Напомним, ПНС совместно с Турцией устраивает провокации, чтобы сорвать действующий в стране режим прекращения огня. Помимо этого, триполитанское правительство срывает женевские переговоры, на которых должно обсуждаться эмбарго на доставку оружия для триполитанских боевиков. Евросоюз создает для этого специальную миссию, чтобы контролировать перемещения турецких кораблей с оружием в Средиземном море.