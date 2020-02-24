Сирийская армия не позволит террористам «хозяйничать» в Идлибе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что в ходе предстоящих консультаций с Турцией по Сирии удастся договориться о том, что террористы не будут «хозяйничать» в Идлибе. Подробнее о том, какие успехи в освобождении региона от боевиков проделывает Сирийская арабская армия (САА), а также о том, как ей в этом препятствует Анкара – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Россия не даст террористам «хозяйничать» в Идлибе

В ходе воскресной встречи с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином Сергей Лавров отметил, что РФ настроена категорически противодействовать любым попыткам оправдать террористов, которых таковыми определил Совет безопасности ООН.

«Поэтому надеюсь, что продолжающиеся контакты между нашими и турецкими военными с участием дипломатов и служб безопасности завершатся позитивно и мы сможем все-таки сделать так, чтобы террористы не хозяйничали в этой части САР, как, собственно говоря, и нигде больше они не должны хозяйничать», - заявил глава российского МИД.

Кроме того, министр подчеркнул, что Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии.

По словам Лаврова, в настоящее время Москва и Анкара готовят очередную серию консультаций для решения ситуации вокруг Идлиба. При этом российская сторона надеется, что их итогом станет договоренность о нормальном функционировании зоны деэскалации в данном сирийском регионе.

Нарушения Анкары

Ранее глава МИД РФ заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проигнорировал обязательства по борьбе с террористами. Вместо того, чтобы возвращать соседнюю Сирию к мирной жизни наряду с другими странами-гарантами по урегулированию, турецкий лидер продолжил поддерживать джихадистов.

Так, на прошлой неделе террористы атаковали позиции САА, попытавшись захватить Найраб. В атаке на правительственные силы боевикам помогала турецкая регулярная армия. Город джихадистам отбить не удалось благодаря российской стороне. Чтобы отразить атаку, самолеты Су-24 ВКС России по просьбе сирийского командования нанесли удар по прорвавшимся террористам, среди которых находились члены группировок «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Таухид валь-Джихад».

«Заря в Идлибе» не прекращается

Несмотря на оказываемое боевиками сопротивление, САА не перестает продвигаться вглубь зоны деэскалации, освобождая все больше населенных пунктов от террористов.

Редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин уверен, что противостоящие официальному Дамаску силы не смогут не заметить успехи, проделываемые САА. Такое мнение он выразил в беседе с ФАН.

«Подобный успех сирийской армии будет замечен турками и американцами. В дальнейшем мы можем увидеть, что в данных направлениях будет активизирована яркая террористическая деятельность. Сирийцы продолжают освобождать свои территории, однако им противостоит мощные силы, выступающие против того, чтобы Башар Асад установил контроль над Идлибом. По мере освобождения населенных пунктов будет происходить и усиление террористической деятельности со стороны непосредственных конкурентов Дамаска», - заметил политолог.

По мнению собеседника агентства, несмотря на наличие сторон, заинтересованных в поражении сил Асада, стратегия по освобождению Идлиба была выбрана верная.