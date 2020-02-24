Катера ВМС Украины провели учения в Азовском море

Киев, 24 февраля. Артиллерийские катера ВМС Украины вместе с кораблем спецобеспечения Госпогранслужбы провели учебные стрельбы в Азовском море, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил (ООС).

Катера «Кременчуг» и «Лубны» вместе с кораблем «Оникс» отработали совместный выход в море. Учения проводились в ночное и дневное время суток.

После поражения условных целей катера вернулись в порт базирования. В ООС утверждают, что за учениями украинских ВМС наблюдали катера ФСБ России. В пресс-службе отметили, что российская сторона вышла на связь и запросила координаты учений.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали четырех браконьеров в Азовском море. Керченский суд арестовал нарушителей на 10 суток.

МИД Украины выразил протест в связи с действиями ФСБ России в Азовском море. Однако пограничники осуществляют свою деятельность в рамках закона.