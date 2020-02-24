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Захарова прокомментировала появление «свидетеля» по делу MH17

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Захарова прокомментировала появление «свидетеля» по делу MH17

Москва, 24 февраля. Следствие нельзя политизировать, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала информацию об очевидце по делу MH17.

Глава Международной следственной группы по делу о крушении малайзийского лайнера Фред Вестербеке заявил о том, что есть свидетель, который якобы видел запуск ракетного комплекса «Бук». 

По мнению Захаровой, следователи должны следовать принципам цивилизованность и неподкупности.

«Неоднократно призывали вернуться к цивилизованным формам проведения расследования, что подразумевает правовую основу, представление всех данных, отказ от политизации следствия»,  — сказала дипломат, ее слова приводят Nation News.

Независимые журналисты Bonanza Media опубликовали выдержки из документов Службы военной разведки Нидерландов от 2016 года. В них подчеркивается, что на месте крушения Boeing-777 не найдено ни одного РК «Бук».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что эта информация подтверждает правоту Москвы. Он добавил, что JIT ангажированы, поскольку были против расследования с участием российских специалистов.

На уровне МИД России расследование JIT рассматривают как инструмент политических игр западных стран. В Международной следственной группе также не учли информацию жителей Дебальцево, которые в день крушения MH17 видели в небе украинские самолеты.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области в 2014 году, погибли 298 человек. Суд Гааги рассмотрит материалы дела 9 марта 2020 года

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