Триполи, 24 февраля. Ливийская национальная армия сообщает о множественных эпизодах нарушения режима перемирия в окрестностях Триполи. Эти заявления подтверждаются сообщениями ливийцев, находящихся в столичном регионе.

Отмечается, что бандформирования, подчиняющиеся так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, наносят удары по силам ЛНА, а также по гражданской инфраструктуре. При этом боевики используют артиллерию, тяжелое вооружение и турецкую военную технику.

По словам очевидцев, боевики открыли огонь из тяжелой артиллерии по подразделениям ЛНА.





Также в ливийской столице были замечены вооруженные отряды полиции, которые, по словам случайных свидетелей, вступили в боевые действия.

Кроме того, сообщается, что боевики используют современные турецкие самоходно-артиллерийские установки Т-155 прямо в Триполи.



Еще одно нарушение режима прекращения огня со стороны террористов было зафиксировано в районе Ат-Тауиша.

Ливийцы подчеркивают, что террористы ПНС из тяжелой артиллерии наносят удары по жилым домам в столичном округе VII.

Несколько грузовиков, оборудованных артиллерийскими орудиями, выехали из аэропорта «Митига» в направлении Триполи.

Усиление агрессии боевиков ПНС в отношении ЛНА и мирных жителей свидетельствуют о том, что режим Файеза Сарраджа не собирается искать дипломатические пути урегулирования кризиса в стране.