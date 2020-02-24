Марченко рассказал о работе над поправками в УК РФ против нарушающих закон иноагентов

Санкт-Петербург, 24 февраля. Авторские права в России очень сложно защитить в суде, заявил автор YouTube-канала Nevex.TV в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
По словам мужчины, он лично столкнулся с очень неприятной ситуацией, когда «Радио свобода» украло его видеоматериалы, а отстоять свои авторские права в суде он не смог.
«Мои видео украли, перемонтировали, а суд отправил: «Мол, «Радио свобода», не трожь». «Привет депутатам, которые приняли закон, который не работает. Вот что мне делать?» — обратился он к участникам дискуссии «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ».
Глава ФЗНЦ Александр Малькевич тут же отметил, что этот инцидент в очередной показывает уровень незащищенности пользователей в РФ, в том числе и от антироссийских СМИ.
Депутат Госдумы Евгений Марченко в ответ вспомнил пословицу «русский мужик долго запрягает, но быстро гонит». В данном случае, по его словам, власти «долго запрягают» в плане законодательства.
«Раньше не было вообще понятия иноагент, ввели за считанное время. Я проталкиваю поправки в УК РФ. В законе можно прописать любой механизм привлечения к ответственности, главное, чтобы была политическая воля. Найдутся рычаги. Если говорить по-крупному: пока такой явной политической воли нет. Но посмотрим, что будет через год. Все может очень измениться», — заверил он.