Марченко рассказал о работе над поправками в УК РФ против нарушающих закон иноагентов

Санкт-Петербург, 24 февраля. Авторские права в России очень сложно защитить в суде, заявил автор YouTube-канала Nevex.TV в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По словам мужчины, он лично столкнулся с очень неприятной ситуацией, когда «Радио свобода» украло его видеоматериалы, а отстоять свои авторские права в суде он не смог.

«Мои видео украли, перемонтировали, а суд отправил: «Мол, «Радио свобода», не трожь». «Привет депутатам, которые приняли закон, который не работает. Вот что мне делать?» — обратился он к участникам дискуссии «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ».

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич тут же отметил, что этот инцидент в очередной показывает уровень незащищенности пользователей в РФ, в том числе и от антироссийских СМИ.

Депутат Госдумы Евгений Марченко в ответ вспомнил пословицу «русский мужик долго запрягает, но быстро гонит». В данном случае, по его словам, власти «долго запрягают» в плане законодательства.