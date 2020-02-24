Хатылев заявил, что Турция не откажется от вмешательства в ситуацию в Ливии

Триполи, 24 февраля. Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщает, что сейчас на большей части направлений Триполи наблюдается вооруженное противостояние с бандформированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Военный эксперт Сергей Хатылев отметил, что Турция, усугубляющая кризис в Ливии, продолжит свое вмешательство.

Несмотря на перемирие, в Ливии продолжаются боестолкновения — террористы ПНС обстреливают позиции ЛНА, провоцируя их на ответные действия. Режим Файеза Сарраджа, лидера ПНС, стремится всеми силами сорвать режим прекращения огня, отказывается от переговоров на международном уровне. Боевики получают оружие, боеприпасы и военную технику от Турции, выступившей в поддержку Сарраджа.

Именно Турция стала главным дестабилизирующим фактором в Ливии, приводящим к эскалации конфликта. Турецкая сторона не только поставляет боевикам ПНС грузы с оружием и боеприпасами, на что наложено эмбарго ООН, но и систематически направляет туда завербованных в Сирии наемников, состоявших в различных сирийских террористических группировках.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец уверен, что именно Анкара усиливает кризис в Ливии.

«Турция — главный субъект, который из большой канистры подливает керосин в огонь гражданской войны в Ливии», — заявил он.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, военный эксперт Сергей Хатылев подчеркнул, что турецкая сторона не откажется от своих амбиций по Ливии.

«Турция однозначно будет продолжать вмешиваться в Ливию, однозначно продолжит поставлять оружие туда, это ей и материально выгодно, там и ее интересы заложены», — уверен эксперт.

Собеседник агентства также добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не держит свое слово, ведет двойную политику.

«Эрдоган свою позицию объявил, он сказал, что он заинтересован в решении вопросов по Ливии. Было несколько встреч, где он заявил, что будет поддерживать. Но, посмотрите, идет невыполнение обещаний, какие-то угрозы, и так далее. Он помогает стороне, выступающей против [главнокомандующего ЛНА Халифы] Хафтара. Турция не меняет свою политику, противореча самой себе. Такая политика характерна для Эрдогана», — пояснил Сергей Хатылев.

ФАН отследил пути огромных поставок турецких вооружений и наемников в Ливию. Отметим, что ООН выступает против вмешательства во внутриливийский кризис, на поставки оружия в Ливию был введен соответствующий запрет. Турция отказывается соблюдать это ограничение, оказывая помощь террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Анкара регулярно направляет в североафриканскую страну корабли с оружием. В пятницу, 21 февраля, в Мисурату из Турции прибыло военное десантное судно, на борту которого было более 100 тонн различных вооружений, в том числе несколько танков Leaopard 1T, реактивные системы залпового огня Т-300 Kasrga и десятки бронемашин ARMA. Следующий крупный груз из Турции к берегам Ливии был направлен накануне, 23 февраля.