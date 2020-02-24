Военный эксперт призвал не реагировать на «чих» США из-за «странных» российских патронов

Американский журнал The National Interest назвал «странными» российские патроны калибра 12,7 на 55 миллиметров, отметив при этом, что они «полезны для достижения различных специальных целей». Однако военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что не следует обращать внимания на то, что пишут американцы.

«Нам не надо реагировать на то, что пишут и что думают американцы, — заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» в комментарии Федеральному агентству новостей. — Зачем нам анализировать каждый их чих?»

При этом Игорь Коротченко подчеркнул, что патроны калибра 12,7 на 55 миллиметров, удивившие американцев, опробованы и востребованы в Вооруженных силах РФ и в специальных подразделениях ФСБ России. Они используются при стрельбе из снайперской винтовки крупного калибра (ВССК) и штурмовой винтовки АШ-12 (ШАК-12).

«Мы исходим из того, что заказчик в лице силовых структур, заказывая определенный калибр у военной промышленности, руководствуется тем, что он ему необходим. А что думают американцы — наплевать и забыть. Подумаешь, какой-то идиот назвал патроны странными. Ему показалось. Нам не интересно, что думают американцы, нам важно, чтобы потребности наших силовых структур были удовлетворены», — добавил Коротченко.

Напомним, журнал The National Interest счел «самыми странными из используемых» российские патроны калибра 12,7 на 55 миллиметров, но оценил их эффективность.

«Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей», — сказано в статье, опубликованной 22 февраля.

В частности, автор публикации отмечает, что такие патроны поражают противника в современном бронежилете, чего не скажешь о патронах меньшего калибра, например, 9 на 39 миллиметров.