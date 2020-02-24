Экс-депутат Рады похвастался, как «обманул россиян» с продажей воды для Крыма

Киев, 24 февраля. Украинский политик Андрей Сенченко рассказал, как крымчанам устроили водную блокаду, перегородив Северо-Крымский канал мешками с песком.

После мартовского референдума 2014 года власти Украины делали все, чтобы «насолить» Крыму. По словам бывшего депутата Рады Сенченко, он лично принимал решение о перекрытии канала.

Но правительство Арсения Яценюка не хотело идти на такие радикальные меры. Тогда Сенченко попросил из бюджет страны 60 млн гривен на строительство плотины. В администрации президента ему заявили, что таких денег нет.

Политик созвал аграриев Херсонской области и сказал, что если те не соберут средства на перекрытие канала, то весь регион оставят без воды. В итоге частники собрали 1,2 млн гривен на экономное решение.

Северо-Крымский канал перегородили мешками с песком и глиной. Однако губернатор Херсонской области Юрий Одарченко заявил, что россияне якобы могут начать военное наступление на Херсон.

По словам Сенченко, ему удалось «обмануть россиян», поставив в районе канала таблички «Идет строительство узла учета воды». Фото этих табличек попали в крымские СМИ. И на полуострове решили, что украинцы будут продавать воду Крыму.

Политик добавил, что «Крым тогда успокоился», а эта хитрость помогла Киеву «выторговать время».

Ранее Сенченко предложил законопроект, который обяжет жителей Крыма и Донбасса «просить у Киева прощения». В российском экспертном сообществе считают, что такими провокационными заявлениями Сенченко пытается привлечь к себе внимание.

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам народного референдума. Подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоединение с РФ.