Зубарев рассказал о методах США в кибервойне против российских СМИ

Санкт-Петербург, 24 февраля. Киберкомандование США осуществляет хакерские атаки, а также использует методы психологического давления, чтобы помешать работе российских СМИ. Об этом заявил Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

24 февраля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему: «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ».

Зубарев напомнил, что в 2018 году Кибернетическое командование США провело масштабную операцию против Федерального агентства новостей в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

«Журналистам ФАН рассылали СМС с угрозами «знаем, чем занимаешься». Представьте масштаб такого воздействия. Или Google присылал раз в полгода сообщения на мой личный аккаунт, что мы следили за вами по распоряжению Минюста США, извещаем, что слежка прекращена, но она начнется снова» — отметил он.

Зубарев также добавил, что позднее президент США Дональд Трамп признался, что атака была совершена по его приказу.

«Эти люди — подразделения спецслужб — открыто действуют. В американских СМИ много публикаций, когда Трамп ознакомился и говорит, давайте жестче действовать. Вызывает удивление, что нет реакции от российских спецслужб. Мы обращались туда. Нет реакции», — подчеркнул гендиректор ФАН.

Он также добавил, что позднее ФАН подвергся прямой атаке. Редакцию агентства пытались сжечь, однако нападавшие отделались штрафом.

«Когда Госдума примет законы, встает вопрос судебной практики. ФАН подвергся прямой атаке, редакцию пытались сжечь. Мы показывали видео, а нас либеральные СМИ обвиняли в самостреле. Нашли виновных, они признались. Знаете, какое наказание? 40 тысяч рублей штраф. Если судебная практика будет такова, законы не помогут», — пояснил Зубарев.

Напомним, в октябре 2018 года американские СМИ сообщили, что Киберкомандование США запускает против России масштабную кибероперацию, якобы призванную защитить американские выборы от «вмешательства». Сразу после этого российские журналисты начали получать анонимные сообщения с угрозами, требующими от сотрудников редакций «перестать заниматься своей деятельностью».