Триполи, 24 февраля. Организация Объединенных Наций предоставила свою площадку премьер-министру нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сарраджу для распространения лживой информации о Ливийской национальной армии (ЛНА).

Накануне глава ПНС Файез Саррадж выступил на комиссии ООН по правам человека. В своей речи он упомянул несколько видеозаписей, которые ранее были подготовлены триполитанскими «властями» для показа перед альянсом. На этих видео якобы показаны военные преступления ЛНА. Однако впоследствии запись утекла в сеть — ее опубликовал аккаунт операции триполитанских бандформирований «Вулкан гнева».

В опубликованном ролике фигурируют несколько объединенных записей, которые так называемое ПНС уже пыталось использовать против ливийской армии. Одно из видео показывает обстрел курсантов военной академии в Триполи в первых числах января этого года. Позже стало известно, что бомбежки вели боевики Ганивы, также известные как банда «Абу Салим», из реактивной системы залпового огня. Эту информацию впоследствии подтвердили в учебном учреждении.

Курсантов боевики стали обстреливать из-за того, что они не хотели подчиняться Правительству национального согласия и не разделяли их взглядов о вмешательстве Турции в дела Ливии. Ранее граждане североафриканской страны нередко сообщали о преступлениях группировки «Абу Салим». По словам граждан, они похищали рабочих из Египта и стран Африки, чтобы заставлять их сражаться на стороне ПНС.

По поводу второй записи утверждается, что представитель нового правительства Махмуда Варфалли удостоен звания генерал-полковника за бомбежки лагеря беженцев. Однако этот случай произошел летом 2019 года, когда силы ЛНА ударили по боевикам в Таджуре рядом с лагерем беженцев. Впоследствии выяснилось, что, кроме террористов, никто не погиб. Представители ПНС же, в свою очередь, выдали убитых террористов за мигрантов.

Отметим, что в последнее время наемники Правительства национального согласия продолжают устраивать провокации против ЛНА. В течение нескольких дней они обстреливают жилые районы Триполи, чтобы сорвать режим прекращения огня, действующий в столице с 12 января. Также турецкая артиллерия и беспилотники бьют по позициям вооруженных сил. На это военные отвечают точечными ударами по атакующим.

Помимо срыва перемирия руководство ПНС преследует цель сохранить поставки вооружения и военной техники, которые пересылает для него Турция, тем самым нарушая действующее эмбарго на ввоз оружия в Ливию. В связи с этим Евросоюз готовит специальную миссию. В ее цели входит контроль над акваторией Средиземного моря, чтобы не допустить переброски оружия для боевиков на турецких судах.