Зубарев напомнил о провальных попытках Вашингтона обвинить ФАН в «хакерских атаках»

Санкт-Петербург, 24 февраля. Российские хакеры не вмешивались в президентские выборы в США в 2016 году, информация об их «влиянии» на внутриполитические процессы Вашингтона — фейк. Об этом напомнил руководитель ФАН Евгений Зубарев.

В понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась конференция «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ. Роль интернет-монополистов Google, YouTube, Facebook как мировых цензоров».

Отвечая на вопрос о «вмешательстве» отечественных хакеров в американские выборы, гендиректор агентства рассказал одну из историй, которая показывает степень достоверности сообщаемой Вашингтоном информации.

«6 ноября 2018 года в американских СМИ была истерика по поводу того, что нас (агентство. — Прим. ФАН) заблокировали, хотя ФАН как работал, так и работал, сотни публикаций были. Но этот вздор разносился. Нас обвинили в том, что мы хакеры. Америка хвасталась победой. Мы смеялись, думали, здоровы ли они», — поделился он.

Руководитель ФАН напомнил, что за этим последовала ожидаемая и логичная отставка заместителя киберкомандования США генерал-лейтенанта Винсента Стюарта.

«Они поняли, наконец, что ничего не добились, что был фейк. Рассказы про хакеров смешны. Нас еще и обвиняли, что мы в выборы в штатах вмешивались. Говорили, что русские, ФАН вмешались», — отметил Зубарев.

Присоединившийся к обсуждению глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что вся ситуация с обвинениями в адрес российской стороны выглядит как фарс.