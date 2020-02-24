Бондарчук в красных перьях проехалась на «боковушке» в плацкарте



Москва, 24 февраля. Известная телеведущая Светлана Бондарчук совершила неожиданный поступок, проехавшись в плацкартном вагоне до Суздаля. Фото из поезда она опубликовала в соцсетях.

У бывшей супруги режиссера Федора Бондарчука нет проблем с финансами. Она занимается организацией столичных тусовок, является главным редактором журнала «Hello!» и владеет собственным PR-агентством.

«Суздаль. Москва», — лаконично прокомментировала снимок Бондарчук.

На фото светская львица сидит на нижней «боковушке» и смотрит в окно. Ее лицо закрыто красной маской с перьями. Поклонники предположили, что это отличный способ путешествовать и оставаться неузнанным.

Пользователи считают, что телеведущая очень оригинальна. Но маска с перьями, напротив, может только привлечь внимание других пассажиров.

«А что все удивляются? Можно подумать, что в плацкарте нелюди ездят», — написала одна из пользовательниц. «А где же курица в фольге и яйца вареные?» — поинтересовалась еще одна подписчица. «Все самые веселые истории происходят только в плацкарте», — добавил третий пользователь. «Соседи лапшу уже заварили?» — спросил подписчик.

Не исключено, что звезда решила в последний раз проехать в плацкартном вагоне, пока они есть. РЖД пданирует заменить такие вагоны на современные. Возможно, Бондарчук решила отправиться в Суздаль на поезде из-за погоды.

Ранее светская львица опубликовала в соцсетях фотографию с продюсером Яной Рудковской и моделью Яной Якимчук. Только на снимке Якимчук осталась без фотошопа.