Варшава, 24 февраля. Польский президент Анджей Дуда выступил с обвинениями в адрес России, заявив, что она якобы «оккупировала» Крым и юго-восток Украины.

По его мнению, Москва будто бы проявляет агрессию в отношении других государств. Никаких доказательств в подтверждение своих слов он при этом не привел.

«Она демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство», — объявил он.

Дуда заявил, что страна, проводящая такую политику, «не может считаться заслуживающей доверия и мирно преследующей свои интересы».

Отметим, что подобные недружественные и голословные заявления в адрес России звучат со стороны Польши и балтийских республик довольно часто. Западные политики говорят о мифической «российской угрозе», хотя Москва не раз подчеркивала, что никогда не станет нападать на страны — члены НАТО.

Нападки поступают и со стороны Киева. В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Новые власти развернули военную кампанию против республик Донбасса, которые не приняли итоги Майдана. Россию стали обвинять в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны, хотя она не раз подчеркивала, что не является стороной боевых действий на юго-востоке Украины.

Кроме того, Киев так и не принял решения крымчан, которые на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с Россией. Москва желает Украине преодоления внутреннего кризиса, однако Киев продолжает свои нападки.