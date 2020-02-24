Атаки Запада на российские СМИ обсудили на конференции в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

Запад массово и безнаказанно атакует российские СМИ. Как этому противостоять обсудили сегодня участники конференции в Медиагруппе «Патриот». Sputnik, НТВ, «Звезда», РИА «Новости» и многие другие средства массовой информации регулярно подвергаются дискриминации и запретам на Западе. В их числе и Федеральное агентство новостей. В октябре 2017 года Google.News заблокировал ФАН и удалил весь архив новостей, меньше, чем через год аккаунт блокировал и Facebook.

«Причины, по которым Google.News так себя повел, на вопросы наши они не отвечали, а наши запросы, фактически, просто некуда было посылать, потому что Google не представлен в России, так как полагается быть представленному юридическом улицу. Это одна из важнейших проблем. Почему мы позволяем интернет-монополистам работать в России, при этом даже не подразумеваем никакой ответственности за их деятельность?», — возмущается гендиректор ФАН Евгений Зубарев.

Российский писатель, блогер, публицист Дмитрий Пучков отметил, что в России необходимо создавать свои, альтернативные площадки, которые могли бы заменить тот же Youtube.

«Если там что-то запрещают и чего-то не дают, надо организовывать свои сначала технологические мощности, а потом интеллектуальные. С одной стороны – нужны массовые сервера, как на Youtube, чтобы класть туда материал, и нужны люди, который этот самый материал могут изготавливать», —отмечает публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Еще один важный вопрос, который обсудили сегодня участники встречи касается иностранных агентов среди СМИ и не только. Депутат Госдумы Евгений Марченко отметил, что в США действует жесткое законодательство в отношении СМИ со статусом иноагентов. Зеркальный ответ России в виде федерального закона тоже последовал. Однако, как считает парламентарий, его необходимо ужесточать. Политик также отметил, что сегодня в Госдуме разработали новый законопроект о политических партиях — иностранных агентах.

«Одно из оснований признания партии иностранным агентом — то, что она получает финансирование из-за рубежа. Мы вводим изменения в Уголовный кодекс, что получение финансов на политическую деятельность в РФ, является уголовно наказуемым деянием, является составом преступления», — пояснил Евгений Марченко.

Информационная безопасность остается одной из главных тем обсуждений экспертов политиков и журналистов. Они уверенны, что отечественные СМИ удастся защитить от нападок Запада. В завершении сегодняшней конференции участники встречи символично «расстреляли» интернет-монополистов из игрушечных пистолетов.