Москва, 24 февраля. Россия находится на пороге создания оружия, основанного на новых физических принципах. Об этом сообщил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По словам Кедми, российские разработки оборонно-промышленного комплекса опередили американские на десятилетия вперед. Появление у РФ гиперзвуковых комплексов сводит на нет все попытки НАТО и США обострить гонку. Скорость российских ударных средств в десятки раз превосходит мировые аналоги.

Кедми анонсировал создание в РФ вооружения, действие которого основано на новых физических принципах. По словам эксперта, речь идет о гравитационном оружии. Этот тип является абсолютно новым и обладает колоссальной эффективностью. Эксперт заявил в эфире интернет-канала Iton, что Россия уже в ближайшее время может объявить об испытании таких систем.

Более того, за последние десять лет РФ совершила существенный прорыв в ключевых оборонных направлениях и перевернула миропорядок последних десятилетий, добавил Кедми. Сочетание нового оружия с модернизацией уже существующих систем обеспечит отрыв от США, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее в Пентагоне сообщили, что США провели «небольшие» учения на случай российского ядерного удара по Европе. По сценарию учений, США наносили ядерный удар по РФ. Как уточнил представитель оборонного ведомства США, согласно сценарию учений была рассмотрена «внештатная ситуация в Европе, где идет война с Россией, и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО».