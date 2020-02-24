Манукян в качестве протеста против YouTube удалил все видео со своего канала

Санкт-Петербург, 24 февраля. Блогер Вадим Манукян в качестве протеста удалил все видео со своего канала на YouTube, который давно уже стал инструментом в руках Запада. Об этом эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ рассказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот»​​​​​, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Недавно я удалил все видео на YouTube. Это мое решение личное, мне так захотелось. Подписчики есть, а видео нет», — сказал он.

Манукян объяснил, что по-другому обратить внимание на происходящее на видеохостинге не получается. Блогер отметил, что еще больший общественный резонанс удалось бы создать, если бы его примеру последовали, например, известные журналисты Ксения Собчак или Юрий Дудь. Но и то обсуждали бы произошедшее один-два дня, поэтому требуются более суровые меры.

«Я удалил, потому что жду собственной площадки. Я хочу размещаться на площадке в России. Для меня YouTube никогда не был основной площадкой», — заключил он.

О том, что западные СМИ с помощью YouTube предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в России, известно давно. К примеру, летом прошлого года модераторы американского ресурса вывели в тренды ролики с призывами выйти на незаконные акции в Москве.

Youtube регулярно блокирует каналы, которые публикуют неудобные для американского ресурса видеозаписи. Так, например, доступ к каналу PolitRussia был закрыт за якобы дискриминационные высказывания.

Политолог Леонид Савин уверен, что работа YouTube в РФ должна быть ограничена в случае нарушения российских законов.