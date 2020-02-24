Главные новости 24 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 24 февраля.

Украинская журналистка удивила странной мимикой и необычным поведением во время национального отбора на Евровидение. Неадекватное поведение украинской журналистки на нацотборе Евровидения сняли на видео.

Медики объяснили, почему те или иные продукты позволяют худеть. Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе.

Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на Евровидении, в «прогибе» перед Россией. Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией.

Пока поклонники Шепелева гадают, куда пойдет телеведущий, он уже активно встречается с потенциальными работодателями. Шепелеву предложили новое место работы после ухода с Первого канала.

Массовое побоище произошло во время хоккейного матча детских команд «Лада» и «Волгарь» в Тольятти. Юные хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Тольятти.

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил властям Петербурга создать особую экономическую зону, пишет Yle. Финляндия предложила создать особую экономическую зону с Петербургом.

Как отмечает экс-председатель правительства Украины, финансовая безопасность страны находится под большой угрозой. Экс-премьер Украины выявил «масштабную финансовую аферу» в ситуации с выплатой госдолга.

Разъяренная рысь напала на дрессировщика в цирке Цхинвала в Южной Осетии. Цирковая рысь напала на дрессировщика в Южной Осетии.

Блогер пообещал, что в этом выпуске зрителей ждет масса откровений, и многие из них них окажутся не слишком приятными. Манукян рассказал о новом компромате на Пугачеву от Корчевникова и Лики Стар.

Три человека стали жертвами ДТП с участием двух иномарок в Мордовии, сообщил источник Федерального агентства новостей. Жертвами страшного ДТП в Мордовии стали три человека.