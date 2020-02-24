Донбасс сегодня: ЛНР под огнем дальнобойной артиллерии, армия Киева укрепляет позиции

Донбасс, 24 февраля. ВСУ снова применили тяжелую артиллерию при ударе по Луганской Народной Республике. В одной из бригад украинской армии готовят диверсионно-разведывательную группу. Бронетехника Киева устанавливается в жилом секторе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В прошедшие сутки обстрелам ВСУ подверглись пять населенных пунктов республик Донбасса. Всего огонь открывался 10 раз — пять по ЛНР и пять по ДНР. Армия Киева использовала 82-мм и 120-мм минометы, боевые машины пехоты, гранатометы и стрелковое оружие. Поселок Голубовское в ЛНР обстреливался также из 152-мм тяжелой артиллерии. В районе Гольмовского на окраине Горловки обстрелами повреждены семь частных домов.

Потери ВСУ

Как сообщает Народная милиция ДНР, основное количество небоевых потерь среди личного состава ВСУ происходит вследствие нарушения техники безопасности, а также на фоне употребления алкоголя и наркотиков. Очередной случай ранения солдата 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Марьинке расследует бригадное командование. Двое сослуживцев в расположении употребили немалое количество алкоголя и вступили в конфликт. В результате сержант ударил ножом старшего лейтенанта.

Еще один факт ранения военнослужащего зафиксирован в городе Красногоровка, где украинский силовик, находясь в состоянии наркотического опьянения, неосторожно обращаясь с табельным оружием, прострелил себе ногу. Оба указанных факта представлены в вышестоящий штаб как боевые потери.

Командование ВСУ готовит диверсантов

После неудачной диверсионной вылазки бойцов из 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области с личным составом инженерного подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады начали проводить занятия по разминированию. Информация стала известна разведке Народной милиции ЛНР.

По утверждению оборонного ведомства ЛНР, занятия должны подготовить разведывательную группу из состава 46-й бригады ВСУ к диверсионной работе на передовых. При этом отдельно готовятся снайперские пары, в задачу которых входит выявление и ликвидация постов наблюдения защитников Донбасса.

Украинские силовики продолжают укрепляться вблизи передовой

На подконтрольной киевскому правительству территории Донбасса украинские силовики продолжают наращивать технику и вооружения. Причем зачастую устанавливаются смертоносные машины непосредственно «у бабушки на грядке». В Троицком Луганской области солдаты Киева разместили три БРДМ (боевые разведывательные дозорные машины) и самоходное безоткатное орудие. На окраинах Попасной замечено нахождение бронетранспортера.

В Донецкой области в районе Зеленополья, Богдановки, Карловки и других небольших населенных пунктов вдоль линии соприкосновения спрятана бронированная техника: две зенитных установки, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера, три боевые разведывательные дозорные машины. На Мариупольском направлении киевские силовики продолжают проводить дополнительное минирование местности без предупредительных знаков, что опасно для передвижения местных жителей и патрулей миссии ОБСЕ.