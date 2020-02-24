Историк Жуков: В России нужно ужесточать меры инфобезопасности, иначе нас сожрут

Санкт-Петербург, 24 февраля. Меры, которые сейчас принимаются в России в сфере информационной безопасности, недостаточны, заявил историк и видеоблогер Клим Жуков, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Мы не делаем ничего в базисе. Есть сомнительные, слабые метания. Это все равно, что смазывать зеленкой раковую голову. А ведь (наши западные партнеры) хотят нас сожрать», — подчеркнул он.

Жуков убежден, что против России ведется самая настоящая информационная война.

«С каждым годом нас все меньше расценивают как партнера, а все больше как добычу. Охреневшая информационная политика ведется против нас, — возмутился он.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич согласился с ним, что информационной безопасностью в России следует заняться очень плотно.

«Свобода слова в России запредельная», — подчеркнул он. В качестве примера Малькевич привел ситуацию с НКО в Симферополе, которые спокойно получают деньги от американского олигарха Джорджа Сороса, ни от кого не прячутся, и «ничего не происходит».

Это поразило переводчика Дмитрия Пучкова.

«Меня это удивляет, даже вызывает изумление. Если организации трудятся в Крыму, что делают наши спецслужбы? Почему эти НКО не в тюрьме?» — спросил он.

«Коллега крымский сказал, что они с 1983 года работают», — ответил Малькевич.

В связи с темой Крыма Пучков напомнил об украинском режиссере Олеге Сенцове (в августе 2015 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы запрещенного «Правого сектора»1 и проведении террористических актов в Крыму. В сентябре 2019 года был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной).

«Вот Сенцов нес восемь килограмм тротила, чтобы кого-то убить. Его посадили, общественность взвыла, мол, его невинного упекли. А у меня вопрос, почему никто не объяснит, что этот персонаж сделал. Это же никак не освещается. А либеральная общественность завыла. Он вернулся на Украину и сказал — да, вез тротил, да хотел взорвать», — поразился публицист.

По словам Малькевича, сейчас антироссийские СМИ пытаются продвинуть фильм Сенцова, заявляя, что он он смс-сообщениями посылал указания по поводу съемок.

«Пишут, что якобы режиссер выбегал из карцера и требовал переснять эпизод», — добавил он.

Отметим, что вопрос об информационной безопасности 20 февраля поднимал президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Глава государства обратил внимание, что в России отмечается рост угроз в сфере информационной безопасности. Все чаще фиксируются массированные и хорошо скоординированные кибератаки. Одной из мер, признанной противостоять им, стал закон о надежном Рунете. Благодаря ему данные российских пользователей не смогут утекать в третьи руки (как это происходит с миллионами юзеров Facebook по всему миру). Исключен вариант, что США смогут заблокировать работу глобальной Сети, как это было в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.