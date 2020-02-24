Автомобиль въехал в толпу в Германии, пострадали 15 человек

Берлин, 24 февраля. Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарсен, 15 человек получили ранения, передает агентство Reuters.

Серебристый Mercedes на полном ходу врезался в пешеходов. В результате инцидента пострадали не менее 15 человек, в том числе несовершеннолетние.

По данным СМИ, полиция задержала подозреваемого. Правоохранители устанавливают личность водителя и выясняют причины происшествия.

Ранее сообщалось, что в немецком Ханау мужчина открыл стрельбу возле двух кальянных, в результате нападения погибли 11 человек. Полиция утверждает, что нападавший был правоэкстремистских вглядов.