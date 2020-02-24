Манукян предложил сделать официальным составленный ФАН Классификатор СМИ

Санкт-Петербург, 24 февраля. Российское государство может стать модератором в медиасреде и создать официальный Классификатор СМИ, считает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Манукян принял участие в пресс-конференции «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ. Роль интернет-монополистов Google, YouTube, Facebook как мировых цензоров». Мероприятие прошло в понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперт отметил важность урегулирования в медиасреде и призвал поддержать Классификатор СМИ.

«У ФАН вот есть Классификатор СМИ. Никакая площадка не предоставила ничего подобного. Он претерпевает изменения, добавляются региональные даже СМИ, а это очень важно. Они тоже ведут подрывную деятельность», ― отметил Манукян.

Кроме того, общественник обратил внимание на реакцию «либерального» сообщества на материал «Медузы» о фигурантах дела «Сети» (организация запрещена в РФ). Манукян отметил, что издание затравили за отход от общепринятой «оппозиционной» линии.

«Пора государству вмешиваться в эту историю. Государство должно быть модератором, поддержкой тех идей, которые исходят. Если есть хорошие идеи, как Классификатор, то государство должно поддержать, дополнить, чтобы он стал официальным», ― добавил Манукян.

В ходе пресс-конференции первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский выразил мнение, что Россия должна запускать новые механизмы реагирования на тиражирование недостоверной информации, не прибегая к блокировке.

ФАН запустил Классификатор СМИ для того, чтобы российские читатели могли ориентироваться в информационном пространстве, понимать, какие цели преследуют те или иные издания, транслирующие антироссийские новости. Ранее ФАН представил новое издание Классификатора — улучшенное и дополненное.