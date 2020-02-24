Марченко призвал усилить роль социальных медиа в РФ для противостояния вмешательству извне

Санкт-Петербург, 24 февраля. Россия должна развивать собственные социальные медиа-платформы, чтобы противостоять иностранным атакам на российские СМИ. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Марченко в ходе пресс-конференции по вопросам противостояния атакам Запада на российские СМИ, которая проходит в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Власти западных стран регулярно осуществляют нападки на Sputnik, RT, ФАН и другие российские СМИ, пытаясь помешать их работе. Кроме того, американские интернет-гиганты Google, Facebook, Twitter, Instagram и YouTube официально блокируют распространение информации российских СМИ на своих платформах.

По мнению Марченко, Россия должна жестко реагировать на подобные действия Запада. Ответные шаги РФ должны осуществляться в юридической и информационной сферах.

«Выход один — на их неправильную политику в отношении РФ принимать жесткие меры и создавать законопроекты на недопуск их СМИ работать в нашем информационном поле», — сказал Марченко.

Парламентарий напомнил о попытках иностранного вмешательства в дела страны, которые предпринимались в ходе выборов в Мосгордуму. Западные СМИ пытались раскачать внутриполитическую ситуацию в России, поддерживая незаконные митинги в столице.

«Летом вот были выборы в Мосгордуму, вывешивали призывы, маршруты. Ведут себя нагло, не стесняются, так как под ними все мировые СМИ. Под ними все социальные медиа», — отметил Марченко.

По его словам, Россия должна противостоять западному вмешательству, увеличивая роль и влияние социальных медиа в РФ. Кроме того, следует укреплять законодательство в сфере информационной безопасности.