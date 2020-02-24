Следователи по делу о крушении MH17 заявили о свидетеле запуска «Бука»

Амстердам, 24 февраля. Глава Международной следственной группы (JIT) Фред Вестербеке заявил, что есть свидетель запуска ракеты, ударившей по малайзийскому Boeing-777 в Донбассе.

Вестербеке утверждает, что ракету запускали с помощью российского зенитного комплекса «Бук».

«Я бы сказал, что у меня есть очевидец», — заявил глава следственной группы, его слова передает телеканал CBS.

18 февраля из документов Службы военной разведки Нидерландов от 2016 года стало известно, что специалисты не нашли на месте крушения MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук». Данные были опубликованы на платформе независимых журналистов Bonanza Media.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта информация подтверждает правоту Москвы. Он напомнил, что российским следователям не дали участвовать в расследовании. И это в очередной раз доказывает ангажированность JIT.

Расследование причин крушения малайзийского самолета стало инструментом политических игр, считают российские дипломаты. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала следователей провести объективное расследование.

Ранее летчик Андрей Красноперов заявил, что публикация доклада разведки Нидерландов о крушении MH17 перечеркивает ложь британских «квазирасследователей» из Bellingcat.

Напомним, что Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Окружной суд Гааги рассмотрит дело о крушении MH17 9 марта 2020 года.