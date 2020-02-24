Экс-депутат Рады ответил Косачеву, назвавшему способ снять разногласия между РФ и Украиной

По мнению председателя комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, трудности в российско-украинских отношениях возникли из-за внешнего воздействия и, если прекратить поддерживать «партию войны» на Украине, конфликт будет исчерпан. Однако депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров не согласился с российским сенатором.

Украинский политик так же, как и сенатор Косачев, убежден, что российско-украинский конфликт был срежиссирован извне.

«Я не раз говорил, что это проект Демократической партии США. Она инициировала и реализовала события на Украине конца 2013 — начала 2014 годов и то, что за ними последовало. Но я не согласен с господином Косачевым в том, что, если убрать внешнее управление, конфликт рассосется сам собой. Никуда он не рассосется. У российско-украинского конфликта, спровоцированного американцами, есть серьезные последствия», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей Спиридон Килинкаров.

Он напомнил, что с начала войны в Донбассе погибли 15 тысяч человек, у которых есть родственники, и многие из них под влиянием Запада полагают, что в смерти их близких виновата Москва.

«Проблема не только в националистах, понимаете? Американцы спровоцировали конфликт, а завершить его, просто перестав финансировать «партию войны», не получится. Восстанавливать отношения придется долго и напряженно. К тому же я не уверен, что американцы, потратив колоссальные деньги на украинский проект, просто так от него откажутся. Не для того они заходили на Украину, чтобы уйти, не добившись своего. Да, они могут снизить свое влияние на Украину, но только получив что-то взамен. И если кто-то наивно полагает, что война завтра закончится и все вернется к состоянию, которое было до нее, то лично я в этом очень сомневаюсь. Чтобы прийти в нормальное состояние двух соседствующих государств, нужны годы работы внутри украинского общества, на которое шесть лет воздействовала антироссийская западная пропаганда», — полагает Килинкаров.

Напомним, в интервью РИА Новости Константин Косачев заявил, что президент США Дональд Трамп не просто так заявил, что хочет мира между Россией и Украиной.