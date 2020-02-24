Рейтинг Зеленского и его партии резко упал на Украине

Киев, 24 февраля. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составил 40,1 процента, что подтверждают результаты опроса граждан сотрудниками Центра имени Разумкова.

Украинцев спросили, за кого бы они проголосовали, если б парламентские выборы состоялись в ближайшее время. Партия Зеленского «Слуга народа» набрала 36% голосов, ее рейтинг упал на 9%.

15% опрошенных готовы отдать голоса за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Еще 13% украинцев поддержали бы партию Петра Порошенко.

10% граждан проголосовали бы за партию Юлии Тимошенко «Батькивщина». Опрос провели с 13 по 17 февраля, в нем приняли участие более 2000 респондентов старше 18 лет.

После прихода к власти Владимир Зеленский анонсировал ряд преобразований, в том числе обещал рост экономики. Однако в Центре имени Разумкова считают, что при новом президенте ситуация становится только хуже.

По словам эксперта Василия Юрчишина, на Украине рухнула промышленность. Аппарат Зеленского не знает, какой курс выбрать, чтобы дать толчок развитию производства.

И на фоне экономического кризиса инфляция растет, а население Украины становится только беднее.