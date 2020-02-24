Жуков назвал условие победы России в информационном противостоянии с Западом

Санкт-Петербург, 24 февраля. Россия в качестве выгодного экономического партнера представляет малый интерес для Запада, сегодня ее все больше рассматривают как добычу, но изменить ситуацию можно, восстановив экономическую стабильность в стране. Об этом заявил историк и видеоблогер Клим Жуков в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Он отметил, что против РФ ведется мощная информационная политика, и западные партнеры Москвы на деле являются ее конкурентами.

«Мы давно живем в полностью глобализированном капиталистическом мире. Вопрос про деньги. Дикая эта петрушка про Прибалтику — против нас выступили, а мы утерлись, потому что сейчас русскоязычная аудитория маленькая. На русском говорят мало, понимают еще меньше. Мы в качестве выгодного денежного партнера представляем из себя малый интерес», — сказал спикер.

Жуков акцентировал внимание на том, что YouTube проводит вещание на многих языках, и это позволяет ему обеспечивать информационные потоки и деньги. В этой связи Rutube с ограниченной аудиторией существенно проигрывает западному аналогу.

По словам блогера, пока ситуация не изменится, Россия не сможет одержать борьбу в информационном противостоянии.

Историк считает, что для решения сложившейся ситуации необходимо участие государства, но оно должно заключаться не в принятии законов, а в восстановлении экономической стабильности.