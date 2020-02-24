Пучков уверен, что иноагентов в России нужно «бить по кошельку»



Санкт-Петербург, 24 февраля. Физические и юридические лица, получившие статус иногентов в РФ, которые на деньги Запада пытаются дестабилизировать обстановку в России, должны платить за это большие штрафы, считает российский писатель и публицист Дмитрий Пучков.

По его мнению, это самая действенная мера.

«Бить надо по кошельку, ничего нового при капитализме не придумаем», — заявил он в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Пучков также считает, что экономические санкции следует вводить и против некоторых стран.

«Почему против Эстонии не вводим?» — поинтересовался публицист.

Об Эстонии Пучков упомянул не случайно, а в контексте проблемы с нарушением прав сотрудников Sputnik в Эстонии. Помимо этого официальный Таллин занимается тем, что на системном уровне закрывает въезд в шенгенскую зону неугодным российским политикам, общественным деятелям, ученым, журналистам, молодежным активистам.