Сирия, 24 февраля. Курдские боевики подозреваются в организации взрыва в городе Аль-Баб на севере Алеппо. Исламисты предприняли попытку контратаки у города Ан-Найраб в Идлибе. Конвой военной полиции РФ патрулирует север Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенные пункты Аринба и Сутух ад-Дейр на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на западе Алеппо; вместе с союзными формированиями предприняла попытку контратаки в районе города Ан-Найраб к юго-востоку от Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в городе Аль-Баб в северной части Алеппо; задержали одного из мирных жителей в населенном пункте Аль-Джардхи на востоке Дейр-эз-Зора.

Российская военная полиция: патрулирует территорию на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Прогремел взрыв в городе Аль-Баб на северо-востоке от Алеппо. Как передает интернет-портал Baladi-News, информации о возможных жертвах среди местных жителей пока не поступало. Как известно, населенный пункт контролируется формированиями, выступающими при поддержке Турции, ввиду чего в организации взрыва подозреваются курдские боевики. Напомним, члены курдской группировки «Силы освобождения Африна» не раз заявляли о своей причастности к вылазкам, происходящим в зонах контроля союзников Турции.

Между тем на западе Алеппо продолжают работу артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА). Twitter-канал (step_agency) cообщает о том, что атаке подверглись укрепрайоны «Хайят Тахрир аш-Шам» на окраинах города Дарат-Изза.

Информационный портал SANA News передает, что в административном центре провинции вновь прошли торжественные мероприятия, посвященные полному освобождению Алеппо и его пригородов. Мирные жители приняли участие в шествиях на улицах города, таким образом выразив свою благодарность правительственным войскам за победы, одержанные над джихадистами связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1*** бандгрупп.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточной части Дейр-эз-Зора возобновились рейды курдских боевиков. По информации военного источника в сети Twitter (JennRollins1002), обыски были проведены членами запрещенной в многих странах группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) в населенном пункте Аль-Джардхи. В результате налета был задержан один из мирных жителей по имени Мохаммед Абдуя Раззак аль-Оклах. Отмечается, что мужчину арестовали в его собственном доме. При этом никаких обвинений сирийцу предъявлено не было.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (abdozehn) опубликовал новые данные о продвижении Сирийской арабской армии (САА) в южной части Идлиба. Стало известно о том, что под контроль сил САР перешли населенные пункты Аринба и Сутух ад-Дейр. Telegram-канал (colonel_cassad) передает, что в результате вооруженного противостояния несколько джихадистов связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам» бандгрупп были убиты или получили ранения. Часть боевиков попыталась спастись бегством. В данный момент столкновения разворачиваются поблизости от деревни Хантутин. В то же время поступают данные о стычках неподалеку от города Ихсим, где САА задействовала беспилотники.

Вновь вспыхнули боестолкновения в районе города Ан-Найраб. По данным военного источника в Telegram (colonel_cassad), вооруженные группировки, входящие в оперативный штаб «Аль-Фатх аль-Мубин», предпринимают попытки вернуть ранее утраченные территории. Оппозиционные СМИ заявляют об уничтожении или захвате одного из танков САА. О потерях сторон в живой силе пока ничего неизвестно. Напомним, в прошлый раз радикалы попытались прорвать оборону сил САР в этом районе в минувшую пятницу.

Между тем поступила неподвержденная информация о том, что 13 солдат вооруженных сил Турции погибли, еще несколько получили ранения в результате авиаудара по посту наблюдения, размещенному у населенного пункта Кан-Сафра. Об этом агенству новостей РИА Новости сообщил турецкий военный источник. Пока эти данные нуждаются в проверке.

Провинция Хасака

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что российский конвой из порядка 20 транспортных средств направляется в сторону Тель-Тамра из района города Камышлы. Как известно, сотрудники военной полиции РФ осуществляют патрулирование местности на севере Сирии. Напомним, накануне сообщалось о том, что на маршруте следования российских военных был замечен американский конвой, который намеревался перекрыть проезд по трассе М-4. Тем не менее никакой информации о конфликте между США и РФ на данном направлении не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.