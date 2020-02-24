Зубарев призвал власти обратить внимание на безнаказанные атаки Google и Facebook на ФАН

Санкт-Петербург, 24 февраля. Федеральное агентство новостей (ФАН) регулярно подвергается атакам со стороны интернет-монополистов Google, YouTube и Facebook, об этом сообщил руководитель ФАН Евгений Зубарев. Гендиректор агентства призвал российские власти обратить внимание на акты цензуры в отношении СМИ.

В понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит конференция «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ. Роль интернет-монополистов Google, YouTube, Facebook как мировых цензоров». В рамках пресс-конференции Зубарев рассказал о длительной борьбе ФАН с цензурой со стороны американских интернет-гигантов.

Руководитель ФАН отметил, что начало конфликту положила политическая цензура сервиса Google News, в который российские СМИ привлекались на условиях публичной оферты. Спустя пару лет, когда ФАН принес Google трафик, сервис забанил агентство.

«Мы до сих пор не знаем причину, по которой он себя так повел. А запросы некому было присылать — Google по сути не представлен в РФ так, как полагается юридическому лицу. Эта одна из важнейших проблем: почему мы позволяем интернет-монополистам работать в России, при этом не подразумеваем ответственности за их деятельность?» ― возмутился Зубарев.

Аналогичные незаконные атаки в отношении ФАН провел и Facebook, напомнил Зубарев. В апреле он 2018 года заблокировал аккаунт ФАН, а спустя несколько дней глава компании Марк Цукерберг в сенате США признал, что ФАН забанили по политическим соображениям.

«Мы наблюдаем атаки в отношении ФАН со всех сторон. У нас вызывает беспокойство и возмущение. Нам это мешает в работе, но это не значит, что мы испугались», ― подчеркнул руководитель ФАН.

По его словам, атаки на ФАН проводились и со стороны американских спецслужб. Так называемые киберкоманды Пентагона провели атаку на СМИ накануне выборов для того, чтобы якобы пресечь мифическое «вмешательство» в американские выборы.