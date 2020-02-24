Кошкин заявил, что ПНС требует от ООН паузу, чтобы собрать силы для борьбы с ЛНА

Глава Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри, выступающий от лица так называемого Правительства национального согласия (ПНС), обратился к ООН с просьбой отложить политические переговоры по кризису в стране. Как отметил политолог Андрей Кошкин, попытка выиграть время нужна ПНС для того, чтобы укрепить свои военные позиции в противостоянии с армией Халифы Хафтара.

Обращение к Организации Объединенных Наций произошло на фоне решения ПНС отказаться от участия в переговорах в Женеве, проходивших в формате военной комиссии «5+5». Наряду с этим Турция не только не остановила поставки оружия и техники в Ливию, что ранее обещал Реджеп Тайип Эрдоган, но и значительно увеличила их. Турецкие танки и реактивные системы залпового огня были замечены в окрестностях Триполи, на границах оккупированных боевиками районов.

Все эти факты говорят о том, что ПНС не стремится к дипломатическому решению конфликта, а наоборот, пытается усилить свои силы. Как отметил заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, боевики рассчитывают, что ООН предоставит им время для аккумуляции своих ресурсов.

«Тут надо учитывать весь комплекс непростых отношений. ПНС частично признано ООН, на чем они собираются играть, чтобы у них было побольше времени аккумулировать силы, средства для противостояния ЛНА», — отметил он.

Эксперт напомнил, что в эскалации ливийского кризиса Турция играет большую роль, нарушая эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

«К тому же Эрдоган активно помогает, перебрасывая прокси-войска с Идлиба. Это укрепляет уверенность ПНС в том, что они смогут остаться в Триполи. Эта пауза нужна им для сбора военных ресурсов. План у них (ПНС. — Прим. ФАН) простой — устоять в этой весьма непростой ситуации, когда ЛНА нацелена на полную очистку страны от терроризма. Они рассчитывают на поддержку в лице Эрдогана, надеются на поддержку ООН», — подытожил собеседник агентства.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец объяснил, с какой целью силы ПНС устраивают военные провокации в отношении ЛНА, нарушая режим перемирия.