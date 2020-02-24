Вакцину от коронавируса создали в Китае. События дня. ФАН-ТВ

Вакцина от коронавируса Ухань вернется к привычной жизни уже к концу марта этого года. Такие надежды дает разработанная в КНР вакцина. Она формирует иммунитет к заболеванию. А жизнь китайцев из других провинций и городов может вернуться в прежнее русло уже к концу февраля. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Как сообщил дипломат, власти страны уверены, что благодаря ученым, вскоре удастся победить эпидемию. Новую вакцину они уже назвали эффективной, но нужно провести еще дополнительные испытания. В разработке препарата помогали и российские специалисты. Посол передал благодарность от властей Китая за поддержку России в такое нелегкое для всего мира время. Москва отправила в республику 23 тонны гуманитарной помощи с медицинскими масками и лекарствами. Кстати, один российский противовирусный препарат, разработанный еще в советское время, в Китае признали эффективным против коронавируса. Помогают в борьбе с эпидемией и десятки других стран и организаций. Сегодня представители Европейского Союза сообщили, что выделят на борьбу со вспышкой коронавируса 230 млн евро. Силами всей планеты от внезапной болезни удается избавиться. В Китае от коронавируса уже вылечились почти 25 тысяч человек.

Слушания об экстрадиции Ассанжа в США Экстрадиция Джулиана Ассанжа в США. Этот вопрос сегодня подняли в одном из лондонских судов. В Великобритании начались слушания по громкому делу создателя WikiLeaks. Ассанж — знатная добыча для США. Десять лет назад журналист опубликовал тысячи документов о военных операциях Штатов в Ираке и Афганистане. После этого в Америке против журналиста завели 18 уголовных дел за «раскрытие секретной информации». Через два года он попросил убежища в британском посольстве Эквадора, там он находился последние семь лет. Но позже власти республики обвинили Ассанжа в хакерстве и отозвали статус политического беженца. А в прошлом году журналиста выдали британским властям. Слушания, конечно же, не оставили без внимания сторонники создателя WikiLeaks. Еще накануне они разбили у здания суда небольшой палаточный лагерь, а сегодня скандируют лозунги об освобождении «политического заключенного». Такая поддержка Джулиану Ассанжу точно не помешает. В США ему грозит до 175 лет тюрьмы.