Генерал Тристан Цителашвили, бывший командир элитного подразделения «Аваза» грузинской армии, сообщил, что люди экс-президента Украины Петра Порошенко просили его назвать грузинских снайперов, стрелявших по людям на Майдане, выдумкой Кремля. Депутат Госдумы Александр Шерин отреагировал на это признание.

Тристан Цителашвили сказал эфире телеканала ZIK, что в 2014 году на него выходил Звиад Кушиташвили, возглавлявший грузинскую диаспору на Украине, и от лица Порошенко звал его в Киев, гарантируя безопасность. При этом грузинского генерала просили назвать выдумкой Москвы историю о грузинских снайперах в обмен на «хорошую, красивую жизнь».

Цителашвили заявил, что готов помогать украинским следователям расследовать убийства на Майдане, если нынешний президент Владимир Зеленский этого захочет.

Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин уверен, что Зеленский не захочет расследования расстрела протестующих на Майдане, совершенного 20 февраля 2014 года грузинскими снайперами. Свое мнение российский парламентарий высказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Думаю, Зеленский не захочет, чтобы его следователи сотрудничали с этим грузинским генералом. Потому что у него нет собственных желаний. За него, как и за Порошенко, все решают совсем другие люди. Не Зеленский и даже не Порошенко организовывали события на Майдане в конце 2013-го — начале 2014-го. Люди, стоявшие за теми событиями, сегодня решают, кому быть президентом Украины, а кому — не быть. Поэтому, как только Зеленский начнет себя неправильно вести, пытаться что-то расследовать и докопаться до истины, сразу на Майдане появится группа молодчиков и произойдет то, что происходило, когда они свергали [Виктора] Януковича», — считает Александр Шерин.

По мнению депутата Госдумы, Зеленский не захочет расследовать убийство «небесной сотни» на Майдане, как и пожар в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года и многое другое.