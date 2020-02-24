Депутат Боярский призвал искать в РФ новые механизмы борьбы с ложной информацией в Сети

Санкт-Петербург, 24 февраля. Россия должна запускать новые механизмы реагирования на тиражирование недостоверной информации, не прибегая к блокировке. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

В режиме видео он присутствовал на площадке Медиацентра «Патриота», где проходит пресс-конференция по теме «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные пророссийские СМИ».

Парламентарий констатировал, что некоторые СМИ, в том числе Sputnik и Russia Today, сегодня сталкиваются с двойными стандартами, при этом до сих пор отсутствует единый механизм реагирования в таких случаях.

«Мы не можем пойти по пути блокировки. Мы должны запускать новые решения, механизмы реагирования на распространение недостоверных сведений», — отметил он.

Боярский сообщил о недавнем заявлении Еврокомиссии, которая пообещала ужесточать правила размещения информации, в особенности в отношении пресловутого Facebook, на площадке которого много ложных сведений, представляющих угрозу нацбезопасности.

Депутат выразил мнение, что РФ должна проводить аналогичную политику, реагируя на нарушения собственных норм зеркальными мерами.

В понедельник, 24 февраля, в Медиацентре эксперты обсуждают способы противостояния атакам Запада на государственные и частные пророссийские средства массовой информации, а также роль интернет-монополистов Google, YouTube, Facebook как мировых цензоров.