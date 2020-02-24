Депутат Марченко призвал ужесточить законодательство против СМИ-иноагентов в России

Санкт-Петербург, 24 февраля. В США действует жесткое законодательство против СМИ со статусом иноагентов, за ними пристально следит ФБР, в России же пока меры в отношении таких изданий недостаточно серьезные, считает депутат Госдумы Евгений Марченко.

«У нас многие годы не было вообще ничего, в течение последних нескольких лет мы приняли федеральные законы - вносим штрафные санкции, материальную ответственность за неправомерные действия СМИ-иноагентов, есть административный арест. Но по большому счету недостаточного всего этого», — заявил он в ходе дискуссии в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Парламентарий указал на то, что со стороны стран Запада постоянно звучат обвинения в том, что Россия якобы вмешивается в чьи-то внутренние дела (например, американские выборы. — Прим. ФАН).

«Я политик, меня интересует, как они в в свою очередь вмешиваются в нашу политическую деятельность. Они постоянно говорят, что мы вмешиваемся. Но мы абсолютно не знаем, как все-таки они вмешиваются Пока об этом говорит только ФАН», — добавил Марченко.

По его мнению, российским властям нужно разработать меры, направленные на недопуск СМИ-иноагентов в российское информационное поле.