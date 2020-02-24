Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно направилось к берегам Шри-Ланки

Москва, 24 февраля. Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может принять участие в завершении укладки газопровода «Северный поток — 2», изменило маршрут следования, направившись на Шри-Ланку. Об этом свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Vesselfinder, отслеживающих движения морских судов.

«Академик Черский» вышел из порта Находки 9 февраля и направился в Сингапур, где корабль должен был пройти модернизацию. Однако 24 февраля трубоукладчик поменял курс и теперь направляется в порт столицы Шри-Ланки. По предварительным данным, судно прибудет в порт Коломбо 18 марта.

Напомним, в конце 2019 года США ввели санкции против российского проекта «Северный поток — 2». Под ограничительные меры Вашингтона попали иностранные компании, которые принимают участие в реализации российского проекта. После этого корабли- трубоукладчики швейцарской компании Allseas прекратили работы по строительству «Северного потока — 2» в водах Дании.

Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими специалистами, так как для этого нет технологических препятствий. В свою очередь глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что газопровод может быть достроен российским судном «Академик Черский», однако корабль должен пройти дополнительную подготовку для проведения работ на Балтике.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также несколько европейских стран выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.