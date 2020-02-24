Лавров назвал неприемлемыми заявления США о возможности диалога с «Джебхат ан-Нусрой»

Москва, 24 февраля. Москва считает абсолютно неприемлемыми высказывания официальных лиц Вашингтона о возможности диалога с «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещена в РФ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат сообщил, что российская сторона встревожена отношением к «Джебхат ан-Нусре» со стороны некоторых западных стран, в том числе США.

Он напомнил, что «Нусра», как и альянс боевиков под началом «Хайят Тахрир аш-Шам», официально включены в списки террористических организаций Совета Безопасности ООН и в национальный список террористических группировок в США.

«Тем не менее, уже не первый раз официальные лица Вашингтона, включая специального представителя США по Сирии господина Джеймса Джеффри, допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают «Хайят Тахрир аш- Шам» уж не такой и террористической организацией, и что с ней можно было бы при каких-то обстоятельствах наладить диалог. Такие намеки, достаточно прозрачные, мы слышим не первый раз и считаем их абсолютно неприемлемыми», — указал глава МИД РФ.

Напомним, исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» была признана в России террористической в 2014 году решением Верховного суда РФ. Тогда же в стране была запрещена ее деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.